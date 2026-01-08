Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Crans-Montana, l'allarme sui Moretti del magistrato svizzero: "Sono francesi, se fuggono..."

di
Libero logo
giovedì 8 gennaio 2026
Crans-Montana, l'allarme sui Moretti del magistrato svizzero: "Sono francesi, se fuggono..."

1' di lettura

"Serviva l'arresto per evitare che fornissero versioni concordanti, influenzassero testimoni, facessero sparire prove. Sono entrambi francesi: se fuggono, è finita": a dirlo a Repubblica un ex magistrato svizzero, che ha chiesto di rimanere anonimo, in riferimento ai coniugi Moretti, i proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, andato a fuoco la notte di Capodanno, non lasciando scampo a 40 persone, soprattutto giovani.

Intanto, Sebastien Fanti, avvocato dei familiari delle vittime, a Le Parisien ha detto: "Chiederò l'arresto di queste persone come dei funzionari locali. Non accadrà, visto che qui tutti giocano a golf insieme". Il legale ha tirato in ballo i funzionari locali dopo che il sindaco di Crans-Montana ha ammesso l'assenza totale di controlli al bar dal 2020 al 2025. Anche per questo motivo, presto sarà sentito dagli inquirenti il responsabile della sicurezza del comune. Per la mancanza degli arresti, comunque, avvocati, giuristi e media svizzeri da giorni contestano la Procura, denunciando errori e arrivando perfino a chiedere le dimissioni della procuratrice Béatrice Pilloud. 

Crans-Montana, i pm di Roma aprono un'inchiesta: pesantissimi sospetti

Dopo Parigi, anche Roma apre un'inchiesta sulla strage di Crans-Montana, dove il locale Le Constellation è an...

Tra l'altro, all'udienza dell'addetto alla sicurezza i legali delle parti civili non sono ammessi a partecipare. E per gli esperti si tratta di una violazione della legge: "Molto probabilmente, queste udienze dovranno essere rifatte", ha detto alla Radiotelevisione svizzera il giurista Alain Macaluso. Mentre Romain Jordan, altro legale delle vittime, ha ricordato: "Le famiglie vogliono che tutti i responsabili siano indagati. Ogni genitore dice la stessa cosa: 'assicuratevi che non accada mai più'". 

Crans-Montana, "cosa svela l'aggressione": l'inviato Rai smaschera i Moretti?

Domenico Marocchi torna a parlare dell'aggressione subita a Crans-Montana mentre faceva il suo lavoro: riprendere qu...
tag
crans-montana
jacques moretti
jessica moretti

Fare luce sulla strage Crans-Montana, i pm di Roma aprono un'inchiesta: pesantissimi sospetti

Il peggiore degli incubi Crans-Montana, la simulazione della strage: quanti minuti avevano per salvarsi

La testimonianza Crans-Montana, "cosa svela l'aggressione": l'inviato Rai smaschera i Moretti?

ti potrebbero interessare

Venezuela, Luigi Gasperin è stato liberato: era tra i detenuti del regime di Maduro

Venezuela, Luigi Gasperin è stato liberato: era tra i detenuti del regime di Maduro

Redazione
Groenlandia, JD Vance avverte l'Europa: "Prendete Trump sul serio"

Groenlandia, JD Vance avverte l'Europa: "Prendete Trump sul serio"

Redazione
Emmanuel Macron, bordate su Trump: "Vuole spartirsi il mondo"

Emmanuel Macron, bordate su Trump: "Vuole spartirsi il mondo"

Crans-Montana, la simulazione della strage: quanti minuti avevano per salvarsi

Crans-Montana, la simulazione della strage: quanti minuti avevano per salvarsi