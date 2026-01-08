Crans-Montana, l'allarme sui Moretti del magistrato svizzero: "Sono francesi, se fuggono..."

"Serviva l'arresto per evitare che fornissero versioni concordanti, influenzassero testimoni, facessero sparire prove. Sono entrambi francesi: se fuggono, è finita": a dirlo a Repubblica un ex magistrato svizzero, che ha chiesto di rimanere anonimo, in riferimento ai coniugi Moretti, i proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, andato a fuoco la notte di Capodanno, non lasciando scampo a 40 persone, soprattutto giovani.

Intanto, Sebastien Fanti, avvocato dei familiari delle vittime, a Le Parisien ha detto: "Chiederò l'arresto di queste persone come dei funzionari locali. Non accadrà, visto che qui tutti giocano a golf insieme". Il legale ha tirato in ballo i funzionari locali dopo che il sindaco di Crans-Montana ha ammesso l'assenza totale di controlli al bar dal 2020 al 2025. Anche per questo motivo, presto sarà sentito dagli inquirenti il responsabile della sicurezza del comune. Per la mancanza degli arresti, comunque, avvocati, giuristi e media svizzeri da giorni contestano la Procura, denunciando errori e arrivando perfino a chiedere le dimissioni della procuratrice Béatrice Pilloud.