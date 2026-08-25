Crans Montana, le botte di Moretti alla moglie: così si può ribaltare l'inchiesta

Non è un arresto qualunque. E non arriva nemmeno in un momento qualsiasi. Sì, è vero, Jacques Moretti è in carcere, in Svizzera, da qualche giorno, per violenza domestica nei confronti della moglie Jessica, cioè per fatti completamente slegati con quelli del Constellation, ossia con quel rogo infame dello scorso Capodanno che, a Crans Montana, ha ucciso 41 persone e ne ha ferite (pure gravemente) 115. Però che le due vicende non si possano sommare, che l’una non abbia ricadute sull’altra, è ancora da vedere.

IL RISERBO ELVETICO

Bocche cucite, per il resto, nel più granitico riserbo elvetico che è un po’ scorza dura di montagna e un po’ mutismo di comodo nelle situazioni d’imbarazzo. Le crepe, semmai, pure quelle interne alla convivenza dei Moretti, che han due figli di cui uno piccolissimo, che negli scorsi otto mesi son stati sempre assieme, sempre fianco a fianco, che si sono sempre rispettivamente spalleggiati, in quella loro villona di legno e mattoni a Lens in cui han trascorso la libertà su cauzione dopo essere stati indagati per l’incendio al Constel, iniziano a vedersi nelle voci, nei mormorii, nelle chiacchiere, pure nelle ricostruzioni ex post (c’è chi nota che all’interrogatorio dello scorso 5 giugno non siano arrivati mano nella mano ma sono scesi separatamente dalla stessa auto).

E se fosse una mossa per svincolarsi l’uno dall’altra, per non cadere assieme e salvare almeno metà di tutto (magari le proprietà e i ristoranti)?, si chiede qualche smaliziato sui social in quello che, con le informazioni che abbiamo adesso è e rimane niente più che un sospetto tutto da verificare. Però, se questa situazione, e è qui sì si apre uno scenario assai più probabile, portasse a un ribaltamento degli equilibri, se si rendesse necessaria una nuova linea di difesa, se Jessica contro Jacques possa diventare un boomerang in vista dell’audizione separata che dovranno subire a fine anno?

«Noi è quell’appuntamento che aspettiamo», spiega a Libero Alfredo Zampogna, uno dei legali che rappresentano la famiglia di Chiara Costanzo morta nel disastro del Constel, «per completare una serie di contestazioni finalizzate a ottenere l’incriminazione per omicidio con dolo eventuale. Mi sembra chiaro, alla luce degli ultimi elementi, che la personalità di Jacques dimostri tutta la sua proclività a delinquere, stiamo parlando di un signore che manda all’ospedale la madre dei suoi figli. Questa sua incapacità di contenere l’ira, tra l’altro, la si può riscontrare anche dai dialoghi che su Whatsapp aveva coi dipendenti». Anche per l’avvocato Fabrizio Ventimiglia (che assiste Sofia Donadio, una ragazza rimasta ferita nell’incendio) si tratta di una faccenda «molto grave» per la quale bisognerà capire «se e come si spaccherà il fronte difensivo» dei coniugi francesi.

Dovesse esserci lo scontro interno (anche le nomine della difesa ne risentirebbero), Zampogna non ha dubbi: ad avere la peggio toccherebbe a Jacques che «è il dominus della coppia, mentre Jessica si è limitata ad andarsene dal locale in 142 secondi quando le fiamme lo hanno avvolto, secondo noi sapendo che la porta di sicurezza era bloccata».