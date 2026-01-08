Crans-Montana, "cosa svela l'aggressione": l'inviato Rai smaschera i Moretti?

Domenico Marocchi torna a parlare dell'aggressione subita a Crans-Montana mentre faceva il suo lavoro: riprendere quanto andato in scena dopo la strage di Capodanno per le reti Rai. Marocchi era presente sul luogo con la troupe di Uno Mattina News e il collega Alessandro Politi di Storie Italiane, quando alcuni individui hanno cominciato a rivolgere loro insulti e minacce verbali. "Siamo stati raggiunti da quelle persone, eravamo davanti al ristorante e non ce l’aspettavamo - racconta ai microfoni di La Volta Buona -. Quello che dico è che in quei giorni ho seguito quanto stesse accadendo, c’era tanto silenzio, empatia, tanta preghiera…Improvvisamente è arrivata questa ondata di violenza solo perché stavamo riprendendo questa lavagna, su cui c’era scritto ‘ristorante chiuso'".

La stessa Caterina Balivo, conduttrice del programma di Rai 1, manda in onda le immagini dell'aggressione. "Eravamo lì per verificare questa notizia - prosegue il giornalista -, poi sono arrivate queste persone, anche 10, avete visto cosa è successo, la cosa che ci ha colpito è che al di là dell’intimidazione, è che però quell’immagine racconta un contesto sociale".

Marocchi aveva già parlato di "un ambiente poco collaborativo". Parole che sembrano confermate dall'avvocato Sébastien Fanti, il quale ha chiesto espressamente l'arresto dei coniugi, così come dei funzionari locali, per conto dei suoi clienti, ma "non accadrà perché qui tutti giocano a golf insieme". La domanda di Marocchi resta una: "Ci chiediamo davvero se questa tragedia potesse essere evitata e il pensiero va alle vittime".