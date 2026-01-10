Crans-Montana, l'opuscolo sulle norme anti-incendio sparito dal sito del Comune

Un documento sulle regole di sicurezza e prevenzione incendi, pubblicato pochi mesi fa sul sito del Comune di Crans-Montana e poi scomparso subito dopo la strage di Capodanno, è ora al centro delle polemiche. Si tratta di linee guida ufficiali che descrivevano nel dettaglio i controlli e le responsabilità dell’ente in materia di locali aperti al pubblico, comprese strutture come il Constellation, dove l’incendio del 1° gennaio ha provocato 40 morti e 116 feriti.
A rivelare la rimozione del materiale è Blick, secondo cui il Comune avrebbe eliminato l’accesso a una pagina intitolata "Il Comune di Crans-Montana punta sulla sicurezza pubblica", dedicata "alla sicurezza antincendio e al ruolo del Comune in questo ambito". Interpellati sulla sparizione del documento e sulla sua eventuale conservazione, né il sindaco né la procura hanno fornito risposte.
L’opuscolo, di dieci pagine, presentava il servizio comunale come un attore centrale nella prevenzione dei rischi: "la comunità ha fatto la scelta chiara di strutturare questa missione (ndr: di sicurezza pubblica) creando un servizio dedicato. Progettato per supportare la popolazione, supervisionare le attività e prevenire i rischi, questo servizio è stato rafforzato nel corso degli anni fino a diventare un attore centrale nel funzionamento del comune". Nel testo il sindaco scriveva anche: "Vogliamo anche che tutti si sentano al sicuro qui. (...) Poiché informare significa anche agire, ci impegniamo a condividere con voi i progetti che stiamo realizzando e a spiegare come i nostri team lavorano, spesso dietro le quinte, per soddisfare le aspettative della comunità e affrontare le sfide di oggi e di domani".
Le linee guida chiarivano che "non appena un evento accoglie il pubblico, anche su proprietà privata, è necessaria un'autorizzazione, rilasciata dal Consiglio Comunale, su raccomandazione del Servizio di Sicurezza. Il personale analizza le disposizioni adottate, valuta la capienza, le vie di evacuazione e gli impianti utilizzati (gas, antincendio, elettricità, ecc.)". Veniva inoltre indicato che "L'integrazione dei dati nel portale VSGIS... consente la localizzazione precisa delle strutture e garantisce l'accesso ai servizi di emergenza".
Il documento sosteneva anche che "contrariamente a quanto si pensa, le norme non sono diventate più severe", aggiungendo che i comuni avevano rafforzato i controlli. Resta ora da chiarire se e come queste procedure siano state applicate al Constellation prima della tragedia.