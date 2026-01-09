Crans-Montana, queste parole e le lacrime dopo l'arresto del marito: il crollo di Jessica Moretti

Jacques Moretti, il proprietario del bar 'Le Constellation' di Crans-Montana, è stato arrestato. La procuratrice di Sion, Beatrice Pilloud, ha disposto una misura cautelare restrittiva nei confronti del proprietario del locale dove la notte di Capodanno si è verificato il furibondo incendio causando la morte di 40 persone e il trasferimento per ustioni di 116. Moretti è stato arrestato dalla Procura del Canton Vallese per "potenziale rischio di fuga". La moglie, Jessica Moretti, invece stata messa ai domiciliari col braccialetto elettronico e l'obbligo di presentazione una volta al giorno negli uffici della Polizia su richiesta della Procura del Canton Vallese. A quanto si apprende, la decisione è maturata anche tenendo conto che ha un figlio piccolo.
Questa mattina, venerdì 9 gennaio, a Sion si è svolto il primo interrogatorio dopo la strage di Capodanno nei confronti dei proprietari. L'uomo ha lasciato il palazzo di giustizia a bordo di un cellulare della polizia cantonale. La moglie Jessica Moretti è uscita assieme ai suoi legali. L'interrogatorio nei confronti dei due proprietari e' durato circa sei ore e mezza. L'interrogatorio si è svolto in forma individuale e condotto dalla procuratrice generale cantonale vallese, Beatrice Pilloud. Presenti anche gli avvocati di alcune vittime del rogo, Sebastien Fanti e Romain Jordan.
Crans-Montana, lo sfregio dei Moretti in tribunale: "Volete chiedere scusa?". E loro...
"I miei pensieri costanti per le vittime e le persone che si stanno battendo tra la vita e la morte oggi, è una tragedia inimmaginabile e non avrei mai potuto immaginare che questo si potesse verificare in un nostro locale e voglio scusarmi", ha dichiarato Jessica Moretti uscendo in lacrime dagli uffici della procura di Sion.
