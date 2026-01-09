Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Crans-Montana, queste parole e le lacrime dopo l'arresto del marito: il crollo di Jessica Moretti

di
Libero logo
venerdì 9 gennaio 2026
Crans-Montana, queste parole e le lacrime dopo l'arresto del marito: il crollo di Jessica Moretti

2' di lettura

Jacques Moretti, il proprietario del bar 'Le Constellation' di Crans-Montana, è stato arrestato. La procuratrice di Sion, Beatrice Pilloud, ha disposto una misura cautelare restrittiva nei confronti del proprietario del locale dove la notte di Capodanno si è verificato il furibondo incendio causando la morte di 40 persone e il trasferimento per ustioni di 116. Moretti è stato arrestato dalla Procura del Canton Vallese per "potenziale rischio di fuga". La moglie, Jessica Moretti, invece stata messa ai domiciliari col braccialetto elettronico e l'obbligo di presentazione una volta al giorno negli uffici della Polizia su richiesta della Procura del Canton Vallese. A quanto si apprende, la decisione è maturata anche tenendo conto che ha un figlio piccolo. 

Questa mattina, venerdì 9 gennaio, a Sion si è svolto il primo interrogatorio dopo la strage di Capodanno nei confronti dei proprietari. L'uomo ha lasciato il palazzo di giustizia a bordo di un cellulare della polizia cantonale. La moglie Jessica Moretti è uscita assieme ai suoi legali. L'interrogatorio nei confronti dei due proprietari e' durato circa sei ore e mezza. L'interrogatorio si è svolto in forma individuale e condotto dalla procuratrice generale cantonale vallese, Beatrice Pilloud. Presenti anche gli avvocati di alcune vittime del rogo, Sebastien Fanti e Romain Jordan. 

Crans-Montana, lo sfregio dei Moretti in tribunale: "Volete chiedere scusa?". E loro...

I coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation, si sono presentati questa mattina all...

"I miei pensieri costanti per le vittime e le persone che si stanno battendo tra la vita e la morte oggi, è una tragedia inimmaginabile e non avrei mai potuto immaginare che questo si potesse verificare in un nostro locale e voglio scusarmi", ha dichiarato Jessica Moretti uscendo in lacrime dagli uffici della procura di Sion. 

tag
crans-montana
jacques moretti
jessica moretti

Crans-Montana Crans-Montana, arrestato il gestore di Le Constellation Jacques Moretti

La premier Crans-Montana, Giorgia Meloni picchia duro: "Scappa con la cassa? Bisogna essere implacabili"

All'angolo Crans-Montana, i Moretti hanno cancellato i video in fretta e furia

ti potrebbero interessare

Crans-Montana, arrestato il gestore di Le Constellation Jacques Moretti

Crans-Montana, arrestato il gestore di Le Constellation Jacques Moretti

Redazione
Iran, progressisti muti sulle rivolte per non rinnegare la lotta agli Usa

Iran, progressisti muti sulle rivolte per non rinnegare la lotta agli Usa

Giovanni Sallusti
Crans-Montana, lo sfregio dei Moretti in tribunale: "Volete chiedere scusa?". E loro...

Crans-Montana, lo sfregio dei Moretti in tribunale: "Volete chiedere scusa?". E loro...

Crans-Montana, la scoperta sui Moretti: cos'hanno pagato in contanti

Crans-Montana, la scoperta sui Moretti: cos'hanno pagato in contanti

Claudia Osmetti