Can Yaman, con lui arrestata anche Selen Görgüzel: chi è

Non c'è solo Can Yaman tra i vip arrestati nell'ambito dell'operazione antidroga della polizia di Istanbul. Oltre al noto attore, già rilasciato, - protagonista di serie tv come Che Dio ci aiuti 6, Viola come il mare, Sandokan) - è finita in manette anche la cantante e attrice Selen Görgüzel. Lo riporta il quotidiano turco Hürriyet. Secondo la ricostruzione del quotidiano, le forze dell'ordine, agendo su mandato della Procura, hanno condotto raid in 9 diversi locali notturni della città.
Durante una di queste perquisizioni, gli agenti avrebbero trovato sostanze stupefacenti addosso a Yaman, che si trovava all'interno del club come cliente. Le fonti del quotidiano fanno sapere che l'ufficio del procuratore non aveva emesso un ordine di detenzione specifico per l'attore nell'ambito dell'indagine. Il suo fermo sarebbe scattato in flagranza, proprio a seguito del ritrovamento della droga durante il controllo. E dietro ci sarebbe una soffiata.
In ogni caso l'operazione ha coinvolto anche altre figure note, tra cui Ayşe Sağlam, Ceren Alper, alcuni "Youtuber", proprietari e manager dei locali ispezionati. Hürriyet aggiunge inoltre che a carico di Can Yaman risulterebbe già agli atti una precedente denuncia per uso di droghe. Ma chi è Selen Görgüzel? La 46enne è una delle personalità più note e versatili dello spettacolo turco. La sua carriera è iniziata negli anni '90 con ruoli in serie televisive di grande seguito come O Hayat Benim (That is my life). Poi la svolta con la musica pop, diventando una performer regolare nei club più esclusivi del Bosforo.