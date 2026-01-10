Can Yaman, con lui arrestata anche Selen Görgüzel: chi è

Non c'è solo Can Yaman tra i vip arrestati nell'ambito dell'operazione antidroga della polizia di Istanbul. Oltre al noto attore, già rilasciato, - protagonista di serie tv come Che Dio ci aiuti 6, Viola come il mare, Sandokan) - è finita in manette anche la cantante e attrice Selen Görgüzel. Lo riporta il quotidiano turco Hürriyet. Secondo la ricostruzione del quotidiano, le forze dell'ordine, agendo su mandato della Procura, hanno condotto raid in 9 diversi locali notturni della città.

Durante una di queste perquisizioni, gli agenti avrebbero trovato sostanze stupefacenti addosso a Yaman, che si trovava all'interno del club come cliente. Le fonti del quotidiano fanno sapere che l'ufficio del procuratore non aveva emesso un ordine di detenzione specifico per l'attore nell'ambito dell'indagine. Il suo fermo sarebbe scattato in flagranza, proprio a seguito del ritrovamento della droga durante il controllo. E dietro ci sarebbe una soffiata.