Sanremo 2026, gaffe a luci rosse di Laura Pausini: "Ce l'ho in mano", gelo all'Ariston

Va bene Carlo Conti, va bene Can Yaman, Tiziano Ferro e Kabir Bedi, ma c’è stata una stella al Festival, un astro romagnolo che ha confermato la sua genuinità al pari della grandezza artistica. Lei, Laura Pausini, co-conduttrice e protagonista di varie gag con i personaggi saliti sul palco.
Fino all’inconveniente dialettico “hot” che ha fatto strabuzzare gli occhi dei presenti all’Ariston e le orecchie di chi era davanti alla tv. Un siparietto così dipanato: mentre presentava gli artisti e tentava di dare ritmo alla prima serata, arriva la famosa battuta sul microfono. Dopo che Conti le fa notare che il dispositivo non era alla giusta distanza dalla voce, lei risponde: “Prima me l’avete messo qua, adesso ce l’ho in mano...”.
La Pausini si ferma, gelata, guarda in camera e dice: “No, mamma… tutto a posto eh”. Quel “qua” e quel “in mano” sono bastati a scatenare immediatamente una valanga di commenti. Gelato in sala, schermi che zoomano e social che si infiammano. Pausa imbarazzata della cantante, certo, ma poi arriva l’affondo autoironico: “Sono stata brava fino adesso…”.
Due frasi che hanno trasformato una gaffe innocente in una piccola leggenda sanremese già nella prima ora della kermesse. Il pubblico si è diviso in due: c’è chi ha elogiato la prontezza di Pausini, trasformando l’attimo imbarazzante in occasione di simpatia e chi invece ha subito alzato meme e joke come se fosse il clou della serata. I social, si sa, non perdonano nulla. Al netto di questo momento virale, bisogna dirlo: la cantante romagnola ha anche saputo gestire il palco con eleganza. Non si è persa d’animo, ha ripreso il filo dello show e ha continuato con mestiere, mostrando quel mix di professionalità e garbo che la contraddistingue da anni. Alla fine, quando Conti ha salutato e chiuso la prima serata, la Pausini ha pure sbottato: “Ma come? E io non ho cantato ancora nulla?!”. Insomma, Sanremo 2026 è appena cominciato, ma potrebbe già non essere ricordato solo per le canzoni… pure per quel microfono “in mano” che ha acceso una miccia inattesa.