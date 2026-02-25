Sanremo 2026, gaffe a luci rosse di Laura Pausini: "Ce l'ho in mano", gelo all'Ariston

Due frasi che hanno trasformato una gaffe innocente in una piccola leggenda sanremese già nella prima ora della kermesse. Il pubblico si è diviso in due: c’è chi ha elogiato la prontezza di Pausini, trasformando l’attimo imbarazzante in occasione di simpatia e chi invece ha subito alzato meme e joke come se fosse il clou della serata. I social, si sa, non perdonano nulla. Al netto di questo momento virale, bisogna dirlo: la cantante romagnola ha anche saputo gestire il palco con eleganza. Non si è persa d’animo, ha ripreso il filo dello show e ha continuato con mestiere, mostrando quel mix di professionalità e garbo che la contraddistingue da anni. Alla fine, quando Conti ha salutato e chiuso la prima serata, la Pausini ha pure sbottato: “Ma come? E io non ho cantato ancora nulla?!”. Insomma, Sanremo 2026 è appena cominciato, ma potrebbe già non essere ricordato solo per le canzoni… pure per quel microfono “in mano” che ha acceso una miccia inattesa.