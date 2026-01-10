Can Yaman arrestato per droga. E stasera è annunciato a "C'è posta per te"

Clamoroso in Turchia: nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio un’operazione antidroga condotta a Istanbul ha coinvolto anche volti noti dello spettacolo turco. E tra le sette persone arrestate fermate c’è anche Can Yaman, attore molto popolare in Turchia ma anche e forse soprattutto in Italia. Tra gli altri arrestati, anche la cantante e attrice Selen Görgüzel. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Hürriyet.

Secondo quanto si apprende, l’intervento delle forze dell’ordine è scattato su mandato della Procura nell’ambito di un’inchiesta sul consumo di stupefacenti nei locali della movida. I poliziotti hanno effettuato controlli e perquisizioni in nove club notturni della città. In uno di questi, Can Yaman sarebbe stato identificato come semplice cliente e, durante la verifica, gli agenti avrebbero trovato della droga in suo possesso.

Le stesse fonti precisano che il nome dell’attore non figurava inizialmente tra i destinatari dei provvedimenti della Procura. Il suo fermo sarebbe avvenuto perché colto in flagranza dopo il rinvenimento della sostanza durante il controllo all’interno del locale.

L’operazione ha portato all’arresto anche di altre persone note nel mondo dei social e dello spettacolo, tra cui Ayşe Sağlam, Ceren Alper e alcuni youtuber, oltre a gestori e responsabili dei locali finiti sotto la lente degli investigatori. Hürriyet riferisce inoltre che nei fascicoli giudiziari risulterebbe già una precedente segnalazione a carico di Can Yaman per uso di droga. Le indagini sono ancora in corso e puntano a ricostruire i canali di distribuzione e consumo di stupefacenti legati ai locali notturni di Istanbul.

Can Yaman, questa sera, era stato annunciato come uno degli ospiti di punta di C'è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 al suo primo appuntamento stagionale. Poiché il programma è registrato, la trasmissione dovrebbe andare in onda come da programmazione, con la presenza di Can Yaman. Il quale, però, si trova in stato d'arresto in Turchia.