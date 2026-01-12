Macron-Gorbaciov: fare la cosa giusta non è la cosa giusta

Nel marzo del 1985, quando Mikhail Gorbaciov a 54 anni divenne il più giovane segretario generale del PCUS, l'Unione Sovietica era in crisi profonda. Egli lanciò la perestrojka – ristrutturazione economica – e la glasnost – trasparenza politica. Voleva salvare il socialismo riformandolo. Gli economisti lo applaudivano, i politologi occidentali lo adoravano. Il popolo sovietico lo odiava. Perché perestrojka significava chiudere fabbriche, licenziare milioni di persone, smantellare le garanzie dello stato sociale. E glasnost voleva dire ammettere di aver sbagliato quasi tutto. Per la prima volta i cittadini sovietici potevano dire la verità, ma la verità era insopportabile. I nazionalisti nelle repubbliche periferiche pretesero l'indipendenza. I comunisti ortodossi lo accusarono di tradizione. Altri, riformatori o opportunisti, come Eltsin lo scavalcarono. Nel 1991 l'Urss si scioglie.

Gorbaciov si ritrovò presidente di un Paese che non esisteva più. In Occidente lo celebravano come l'uomo che aveva posto fine alla Guerra Fredda. A Mosca lo disprezzavano come l'idiota che aveva regalato un impero. Alle presidenziali del 1996 ottenne lo 0,5% dei voti. Morì nel 2022, pochi mesi dopo l'invasione dell'Ucraina, in un Paese che lo considerava una disgrazia nazionale. Eppure aveva fatto esattamente ciò che andava fatto. Ma fare la cosa giusta non è detto che ti salvi.