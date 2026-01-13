Crans-Montana, la foto della porta di sicurezza nella notte della strage: tutto torna...

Il Tg3 mostra le immagini inedite girate dentro Le Constellation, il locale di Crans-Montana in cui hanno perso la vita 40 persone. Il video si riferisce proprio a Capodanno, la notte della strage. In un frame di una telecamera interna di sicurezza si vede un corridoio con una piccola porta sul lato, è quella che i proprietari del locale, i Moretti, indicano come uscita di sicurezza. Quella porta però, come si vede dal frame, pochi minuti prima del rogo e della strage era bloccata da un mobiletto, forse un tavolino.

L'immagine sembra confermare che nessuno, nei fatti, considerava quella porta una uscita di sicurezza. Il servizio della Rai riporta anche il racconto di un testimone scampato alla strage: "C'erano duecento persone nel panico, tentavano di salire le scale, era l'orrore. La mia fidanzata mi urlava 'non lasciarmi, non lasciarmi'. Ho visto i suoi capelli che fumavano, la mano bruciata". Lo stesso testimone mette a verbale che quella schiuma fonoassorbente non doveva essere esposta in quel modo, doveva essere protetta.

E racconta che poco prima del rogo era arrivato un ordine contemporaneo di 16 bottiglie, su ciascuna una fontana di scintille accesa. I pompieri censiranno anche una trentina di fontane luminose. Il servizio mostra anche la mappa del seminterrato contenuto nella perizia ordinata dalla procura di Sion. Le zone evidenziate con macchie rosa, spiega il giornalista, sono quelle in cui vengono trovate le vittime, quasi tutte accalcate ai piedi della scala principale.