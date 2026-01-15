L'Occidente si desti: con la caduta dei teocrati iraniani può cambiare la storia

Sono le donne che sfidano non solo il carcere e la tortura, ma la stessa vita. Sono le persone semplici e coraggiose, i giovani che vogliono un futuro, sono i commercianti del Bazar, i popoli che formano il mosaico dell’antica Persia, sono le persone che lottano per riproporre un nuovo sentiero democratico in una nazione decisiva perla storia del Grande Medio Oriente. Cinquant’anni anni or sono il regime teocratico della mezzaluna sciita stendeva sul palcoscenico del mondo islamico un sipario che sin dal suo porsi era insanguinato e solo la follia dei cattivi maestri francesi poteva scambiare una lotta tra sette con una rivoluzione. Per amor di patria, non pronunciamo nomi che continuarono a essere le insegne della follia transumanista che cosparse il suo veleno a sostegno dei dittatori, non solo in Europa, ma anche e soprattutto negli Stati Uniti. L’Iran teocratico è stata la punta di lancia della volontà di distruggere con lo Stato d’Israele, l’intera civiltà nel Grande Medio Oriente, con una volontà omicida che solo la straordinaria capacità tecnologica e la saldezza morale degli israeliani ha saputo affrontare con inauditi sacrifici.

Con Khamenei, crolleranno anche le bande armate farneticanti che compongono l’Islam politico. Esse sono una rete che si dispiega non solo tra Turchia, monarchie del Golfo e ciò che rimane dell’Iraq, ma che in primis sfida il sistema delle relazioni internazionali anglo-sferiche, contrapponendo ad esse il Triangolo sino-russo-iraniano. La prova di ciò è il pogrom del 7 ottobre 2023 di matrice islamico fondamentalista, che altro non è stato che la risposta alla cosiddetta Via del Cotone iniziata dal precedente G20 di Nuova Delhi e che doveva sancire l’accordo tra l’Arabia Saudita, Israele e gli Stati Uniti, la risposta alla Via della Seta cinese. Come la Prima Guerra Mondiale fu scatenata dall’attentato mortale di Sarajevo compiuto dal terrorismo serbo, il terrorismo islamico doveva scatenare un’offensiva mortale contro Israele per far precipitare il Grande Medio Oriente in un disordine senza fine con l’esito finale della distruzione dello Stato Ebraico.