Iran, la tv di Stato minaccia Donald Trump: "Questa volta non ci saranno errori"

giovedì 15 gennaio 2026
1' di lettura

La tv di stato iraniana minaccia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È stata mandata in onda una foto dell’attentato del 13 luglio 2024 a Butler, Pennsylvania, dove il tycoon fu ferito durante un comizio elettorale. A corredo dello scatto una frase inquietante che suona come un messaggio diretto, una minaccia vera e propria, al capo della Casa Bianca: "Questa volta non ci saranno errori”. A Butler, infatti, Trump venne raggiunto da un proiettile all'orecchio destro. Un colpo sparato da un ragazzo di 20 anni dal tetto di un edificio nelle vicinanze. Subito, Trump fu circondato dagli uomini del Secret Service, scortato su un veicolo e portato al Butler Hospital in condizioni non critiche. 

La trasmissione che ha mostrato questa minaccia esplicita arriva in un momento di tensioni piuttosto forti tra Teheran e Washington, mentre le proteste contro il regime in Iran continuano e la diplomazia sembra non avere alcuno spazio. Il riferimento all’attentato a Trump, con tanto di foto, è stato considerato dagli analisti come un gesto provocatorio e destabilizzante, soprattutto in un momento come questo. 

