Crans-Montana, botta e risposta Italia-Svizzera: "Buchi da tutte le parti", "Non ho scarcerato io Moretti"

Ha inizio il botta e risposta Italia-Svizzera. Ora la Procuratrice generale del Canton Vallese, titolare dell'inchiesta sulla strage di Capodanno di Crans Montana, replica a Giorgia Meloni e Antonio Tajani. "Non voglio provocare un incidente diplomatico tra Italia e Svizzera" ma "non cederò a un'eventuale pressione delle autorità italiane", ha affermato Béatrice Pilloud spiegando di non essere stata lei a scarcerare Jacques Moretti e spiegando come si sia trattato di "una decisione del Tribunale delle misure coercitive".

Pilloud ha riferito di essere stata contattata stamattina dall'ambasciatore italiano in Svizzera. "Ho spiegato - ha detto citata da Keystone-ATS - che non si tratta di una mia scelta, ma di una decisione del Tribunale delle misure coercitive. Gli ho inoltre consigliato di prendere contatto con il tribunale, oppure con le autorità federali, il Consiglio federale o l'Ufficio federale di giustizia". Poco prima a esprimere i propri dubbi sulla scarcerazione del titolare del bar Le Constellation, dove a Capodanno sono morte 40 persone, era stato il vicepremier e ministro degli Esteri italiano.