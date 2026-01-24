Donald Trump, l'arma segreta per cattura Maduro: "Non mi è permesso parlarne"

Donald Trump ha rivelato al New York Post che una nuova arma segreta, da lui chiamata "Il Discombobulator", è stata fondamentale per il raid Usa che ha portato alla cattura d Maduro. Trump si è vantato che la misteriosa arma "ha reso inutilizzabili le attrezzature (nemiche)" quando gli elicotteri americani sono piombati su Caracas per arrestare Maduro e sua moglie. "Il Discombobulator. Non mi è permesso parlarne", ha detto. "Non sono riusciti a lanciare i loro razzi. Avevano razzi russi e cinesi, e non ne hanno lanciato nemmeno uno. Siamo arrivati, hanno premuto i pulsanti e non ha funzionato nulla. Erano pronti ad affrontarci".

Subito dopo ha spiegato al Nyp che gli Stati Uniti si sono impossessati del petrolio venezuelano a bordo di sette petroliere recentemente sequestrate, ma la posizione delle navi rimane un mistero. "Non mi è permesso dirvelo", ha dichiarato. "Ma diciamo così, non hanno più petrolio. Ce lo siamo presi noi", ha aggiunto.