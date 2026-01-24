Libero logo
Donald Trump, l'arma segreta per cattura Maduro: "Non mi è permesso parlarne"

1' di lettura

Donald Trump ha rivelato al New York Post che una nuova arma segreta, da lui chiamata "Il Discombobulator", è stata fondamentale per il raid Usa che ha portato alla cattura d Maduro. Trump si è vantato che la misteriosa arma "ha reso inutilizzabili le attrezzature (nemiche)" quando gli elicotteri americani sono piombati su Caracas per arrestare Maduro e sua moglie. "Il Discombobulator. Non mi è permesso parlarne", ha detto. "Non sono riusciti a lanciare i loro razzi. Avevano razzi russi e cinesi, e non ne hanno lanciato nemmeno uno. Siamo arrivati, hanno premuto i pulsanti e non ha funzionato nulla. Erano pronti ad affrontarci".

Subito dopo ha spiegato al Nyp che gli Stati Uniti si sono impossessati del petrolio venezuelano a bordo di sette petroliere recentemente sequestrate, ma la posizione delle navi rimane un mistero. "Non mi è permesso dirvelo", ha dichiarato. "Ma diciamo così, non hanno più petrolio. Ce lo siamo presi noi", ha aggiunto. 

Infine sulla Groenlandia ha dichiarato gli Stati Uniti acquisiranno la sovranità sui territori in cui si trovano le basi americane, assumendone il pieno controllo. "Avremo tutto ciò che desideriamo. Sono in corso trattative interessanti", ha detto. Il presidente, da mesi, esercita pressioni sulla Danimarca affinché ceda l'intera isola, affermando che "nulla di meno della piena proprietà" sarebbe accettabile.

