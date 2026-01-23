Corrado Formigli sbotta col premier della Groenlandia: "Che str***"

Non è molto fortunato il buon Corrado Formigli. Il conduttore di Piazzapulita, il programma di approfondimento politico in onda su La7, si lamenta sempre che i politici italiani non rispondono alle sue domande. Ma visto l'ultima puntata sembra proprio che all'estero il quadro non cambi. Il giornalista si è recato insieme alla sua troupe in Groenlandia per realizzare un reportage su quanto sta accadendo in quello che Donald Trump ha definito un "grande pezzo di ghiaccio".

Così il conduttore di Piazzapulita ha filmato i paesaggi e si è informato sullo status quo con i cittadini. Poi si è recato in conferenza stampa, dove stava parlando il primo ministro della Groenlandia Jens frederik Nielsen. Immaginiamo che Formigli desiderasse chiedere al politico un parere sulle mire di Donald Trump verso la sua isola. Immaginiamo perché, in realtà, la domanda non c'è mai stata. Il primo ministro, infatti, ha completamente ignorato il conduttore di Piazzapulita, nonostante quest'ultimo gli abbia fatto presente di appartenere a una televisione italiana.