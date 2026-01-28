Crans-Montana, Antonio Di Pietro: "L'anomalia? Moretti può inquinare le prove"

A Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Nicola Porro, è stato ospite Antonio Di Pietro. L'ex magistrato ha parlato di quanto sta accadendo in Svizzera con la scarcerazione - dovuta al pagamento della cauzione - di Jacques Moretti, il gestore del bar Le Constellation dove la notte di Capodanno sono morte 40 persone.
"Andiamo con ordine. Anche in Svizzera, come in Italia, si può e si deve provvedere alla carcerazione preventiva, quindi alla misura cautelare, quando ci sono uno dei due requisiti: o il pericolo di fuga o il pericolo d'inquinamento probatorio - ha spiegato Di Pietro. La procura svizzera ha fatto questo provvedimento cautelare solo dopo nove giorni e solo per il pericolo di fuga. L'anomalia non sta solo nel fatto che dopo è stato scarcerato su cauzione. Ma sta nel fatto che non è stato subito messo in condizione di non inquinare le prove. E addirittura non è stato nemmeno fatto con il pericolo d'inquinamento probatorio".
Crans-Montana, quanti anni serviranno per i risarcimenti: l'ultimo scandaloI tempi di liquidazione dei risarcimenti per le vittime di Crans-Montana saranno tutt'altro che brevi. A riferirlo P...
E ancora: "Voi capite che non sequestrare nell'immediatezza dei fatti i telefonini, i computer, non procedere immediatamente a perquisizioni sia nelle loro case che anche nel Comune... addirittura abbiamo avuto il sindaco che il giorno dopo si è presentato in televisione e ha detto: 'ci costituiremo parte civile'. Ma guardati in faccia e vedi se non sei tu il responsabile civile".
Moretti scarcerato, l'indignazione dell'Italia.— Quarta Repubblica (@QRepubblica) January 26, 2026
Interviene Antonio #DiPietro#cransmontana#quartarepubblica pic.twitter.com/M3zF0N9MM3