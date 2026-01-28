Crans-Montana, Antonio Di Pietro: "L'anomalia? Moretti può inquinare le prove"

A Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Nicola Porro, è stato ospite Antonio Di Pietro. L'ex magistrato ha parlato di quanto sta accadendo in Svizzera con la scarcerazione - dovuta al pagamento della cauzione - di Jacques Moretti, il gestore del bar Le Constellation dove la notte di Capodanno sono morte 40 persone.

"Andiamo con ordine. Anche in Svizzera, come in Italia, si può e si deve provvedere alla carcerazione preventiva, quindi alla misura cautelare, quando ci sono uno dei due requisiti: o il pericolo di fuga o il pericolo d'inquinamento probatorio - ha spiegato Di Pietro. La procura svizzera ha fatto questo provvedimento cautelare solo dopo nove giorni e solo per il pericolo di fuga. L'anomalia non sta solo nel fatto che dopo è stato scarcerato su cauzione. Ma sta nel fatto che non è stato subito messo in condizione di non inquinare le prove. E addirittura non è stato nemmeno fatto con il pericolo d'inquinamento probatorio".