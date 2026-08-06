Crans, sfregio svizzero all'Italia: respinta la richiesta di costituirsi parte civile

La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione - secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta, depositato oggi - è stata comunicata il 23 luglio scorso all'avvocato ginevrino Romain Jordan che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, "né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa". "L'Italia ha già presentato ricorso contro l'ordinanza del 29 luglio che ha rigettato la costituzione di parte civile del governo italiano" nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana". Lo hanno riferito fonti della Farnesina.

Intanto Kean, lo studente del liceo Virgilio di Milano, ritorna nell'ospedale milanese per un nuovo intervento alle mani, che sono rimaste gravemente ustionate nel rogo al Constellation. "Oggi è un giorno che aspettiamo da tanto tempo. Kean entrerà in sala operatoria per un intervento molto lungo e delicato alle mani - ha raccontato la madre Jim Kristal sulle sue pagine social -. È un passo fondamentale del suo percorso, i medici tenteranno di restituire funzionalità alle sue dita, con la speranza di permettergli, un giorno, di ritrovare gesti che per molti sono semplici, ma che per lui significano libertà, autonomia e futuro".