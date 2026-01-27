Mar Mediterraneo, la fregata Fasan sfida sottomarino russo: alta tensione

Tensioni nel Mar Mediterraneo, dove la fregata della Marina militare italiana Virginio Fasan "monitora e segue" da vicino il sottomarino russo Krasnodar, della classe Kilo, scortato tra gli altri dal cacciatorpediniere russo Severomorsk. A riferirlo è il Comando marittimo della Nato, secondo cui l'azione della Fasan dimostra "la vigilanza, la consapevolezza della situazione e l'impegno" dell'Alleanza atlantica per la sicurezza in mare. L'obiettivo è controllare le mosse della flotta russa, che da mesi sembra navigare nelle acque a sud dell'Italia con intenti provocatori, se non addirittura minacciosi.
Il faccia a faccia tra le imbarcazioni è avvenuto nelle acque internazionali del Mediterraneo, dove le unità SNMG2 (Standing NATO Reponse Force Maritime Group 2) svolgono abitualmente compiti di sorveglianza e sicurezza marittima. Secondo quanto riportato da Itamilradar, l'operazione ha previsto il tracciamento e il monitoraggio continui, e non l'intercettazione. Inoltre, la presenza di una fregata italiana in prima linea in questa attività evidenzia il ruolo centrale del nostro Paese nelle operazioni navali dell'Alleanza nella regione.
Ad oggi, in ogni caso, il sottomarino Krasnodar e la sua scorta di superficie Severomorsk sono considerati gli unici assetti navali russi operativi nel bacino del Mediterraneo: si tratta di una significativa contrazione rispetto alla presenza russa nelle stesse acque negli anni precedenti, quando Mosca riusciva ad avere una forza permanente più ricca nell'area. Una forza di cui spesso facevano parte sottomarini, fregate e navi di supporto logistico.