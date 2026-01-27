Mar Mediterraneo, la fregata Fasan sfida sottomarino russo: alta tensione

Tensioni nel Mar Mediterraneo, dove la fregata della Marina militare italiana Virginio Fasan "monitora e segue" da vicino il sottomarino russo Krasnodar, della classe Kilo, scortato tra gli altri dal cacciatorpediniere russo Severomorsk. A riferirlo è il Comando marittimo della Nato, secondo cui l'azione della Fasan dimostra "la vigilanza, la consapevolezza della situazione e l'impegno" dell'Alleanza atlantica per la sicurezza in mare. L'obiettivo è controllare le mosse della flotta russa, che da mesi sembra navigare nelle acque a sud dell'Italia con intenti provocatori, se non addirittura minacciosi.

Il faccia a faccia tra le imbarcazioni è avvenuto nelle acque internazionali del Mediterraneo, dove le unità SNMG2 (Standing NATO Reponse Force Maritime Group 2) svolgono abitualmente compiti di sorveglianza e sicurezza marittima. Secondo quanto riportato da Itamilradar, l'operazione ha previsto il tracciamento e il monitoraggio continui, e non l'intercettazione. Inoltre, la presenza di una fregata italiana in prima linea in questa attività evidenzia il ruolo centrale del nostro Paese nelle operazioni navali dell'Alleanza nella regione.