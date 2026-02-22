Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Mar-a-Lago, tenta di irrompere a casa di Donald Trump: ucciso

domenica 22 febbraio 2026
Mar-a-Lago, tenta di irrompere a casa di Donald Trump: ucciso

1' di lettura

Terrore e un morto a Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump. Un uomo è stato ucciso dagli agenti del Servizio di sicurezza dopo aver tentato di forzare l’accesso a un’area protetta del celebre resort di Palm Beach, in Florida. A renderlo noto sono state le autorità locali, che hanno ricostruito l’accaduto parlando di un intervento armato resosi necessario di fronte a una potenziale minaccia.

Secondo quanto riferito, l’episodio si è verificato nei pressi del cancello nord della proprietà. L’uomo, poco più che ventenne, sarebbe stato notato mentre si avvicinava all’ingresso della tenuta in circostanze giudicate immediatamente sospette dagli agenti in servizio. Il Secret Service ha spiegato che il giovane è stato visto "con in mano quello che sembrava essere un fucile da caccia e una tanica di carburante".

Gli uomini della sicurezza avrebbero intimato l’alt, ma la situazione è rapidamente degenerata fino all’esplosione dei colpi di arma da fuoco che hanno ucciso l’intruso. Le autorità stanno ora conducendo accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e comprendere le reali intenzioni dell’uomo.

Al momento dell’accaduto, precisano ancora le fonti ufficiali, non erano presenti persone sotto protezione dei Servizi segreti all’interno della proprietà. L’area è stata immediatamente isolata per consentire i rilievi e garantire la sicurezza del perimetro.

tag
mar-a-lago
donald trump

Usa ai raggi X Il dazio più potente? Un dollaro debole

Prodi, Letta & Co Donald Trump "dittatore"? Smentiti i tromboni di sinistra

Ghiaccio e potere Dalla guerra fredda al tifo dei presidenti: l'hockey fa politica

ti potrebbero interessare

Principe Andrea, il braccio destro e gli affari in Corea del Nord

Principe Andrea, il braccio destro e gli affari in Corea del Nord

Matteo Legnani
Donald Trump "dittatore"? Smentiti i tromboni di sinistra

Donald Trump "dittatore"? Smentiti i tromboni di sinistra

Giovanni Sallusti
Dalla guerra fredda al tifo dei presidenti: l'hockey fa politica

Dalla guerra fredda al tifo dei presidenti: l'hockey fa politica

Marco Patricelli
Usa, non serviva la Corte Suprema per capire che i tribunali funzionano

Usa, non serviva la Corte Suprema per capire che i tribunali funzionano

Costanza Cavalli