Il ciclone Epstein e l'infinita crisi inglese

C’è anche una causa strutturale in queste vicende: dopo il 1945 si preferì liquidare Winston Churchill , nonostante la sua eroica leadership contro i nazisti, e smantellare l’Impero piuttosto che rinunciare al welfare state. Scelta comprensibile ma che prescindeva dal fatto come fosse l’Impero, alla fine, la base economica anche per lo stato del benessere. A questa contraddizione si è risposto in vari modi, tra i quali molto efficace è stato quello di aderire al mercato comune europeo.

Dopo il tentativo anglo -francese di controllare il Canale di Suez nel 1956, a nove anni, per la prima volta sentii parlare della decadenza irreversibile della Gran Bretagna , Poi dopo qualche tempo, anche grazie alla prospettiva di entrare nella Comunità economica europea, Londra con Mary Quant, Beatles e James Bond ridiventò una capitale del Mondo. Ma ancora nei Settanta gli inglesi (uniti agli italiani da iperinflazione, crisi industriale ed energetica, e violenza politica: dalle loro parti l’Ira, da noi le Br) riprecipitarono all’inferno. Però con le liberalizzazioni thatcheriane di nuovo, sul Tamigi spirò un’aria di rilancio, che durò anche grazie alla globalizzazione anni Novanta gestita da Tony Blair. Ma quando l’Unione europea non riuscì a integrare la Gran Bretagna, il fantasma della crisi è tornato a incombere sul Regno Unito.

Ma le contraddizioni non sono state superate e due elementi hanno pesato particolarmente sulle sorti britanniche: innanzi tutto è avvenuto che al termine del Novecento il centro del Pianeta si è spostato dall’Atlantico all’Indopacifico. Il secondo fattore è che Parigi dopo aver digerito l’entrata di Londra nella Comunità europea, non ha fatto niente per risolvere le questioni sistemiche che includere gli inglesi, implicava. E così è il popolo ma anche la classe dirigente francese hanno bocciato l’eurocostituzione del 2005 e l’asse franco-tedesco invece di chiamare Blair, come aveva in qualche modo chiesto David Cameron, a presiedere la Commissione europea, ha scelto nel 2014 Jean-Claude Juncker, in linea con lo stile Berlino/Parigi di imporre ai vertici di Bruxelles politici deboli come Romano Prodi, Josè Manuel Barroso o Juncker stesso e non personalità in grado di disturbare gli Hollande e le Merkel.

La Brexit è più una presa d’atto di questa realtà che la storica rottura da tanti descritta, e da qui comunque parte la nuova decadenza con cui oggi i britannici fanno i conti. Dopo l’intervallo Teresa May, il vero protagonista è diventato Boris Johnson, però subito impegnato ad affrontare il Covid, pandemia che richiedeva una capacità istituzionale fuori dalle corde del biondo sfrenato polemista. Anche la sua idea, oggi perseguita con maggiore tecnicalità dal canadese Mark Carney per contenere certe furie trumpiane, di controbilanciare il peso della Comunità europea con un rilancio dei rapporti tra stati aderenti al Commonwealth, implicava non solo una retorica ma anche un programma, che mancò.

Così come pure una brillante Liz Truss non fu capace di costruire quel tessuto istituzionale in grado di reggere le sue proposte di riforma economica. In questo senso a molti ammiratori del thatcherismo sfugge il fatto che la Lady di ferro prima di lanciarsi nel suo audace programma riformatore, unì la nazione con la guerra per le Falkland. Da tutto ciò deriva il governo di Keir Starmer, politico dal grande senso di responsabilità, e ottimo interlocutore degli eurocontinentali più razionali, ma privo di una base sociale all’altezza della sua missione. E a queste difficoltà si aggiungono oggi le derive da scandalo Epstein che in Gran Bretagna ha travolto una personalità centrale nell’ala riformista laburista, Peter Mandelson, tra i principali teorici del blairismo, che peraltro con le sue vicende personali svela un lato oscuro del globalismo, una sua anima caratterizzata da forti tendenze nichilistiche.