Bolivia, aereo pieno di soldi precipita: scena agghiacciante tra i morti

Un aereo cargo si è schiantato, pochi istanti dopo il decollo, nei pressi della capitale della Bolivia, La Paz, danneggiando una dozzina di veicoli su un'autostrada e causando la morte di almeno 15 persone. Lo ha riferito il capo dei vigili del fuoco Pavel Tovar, il quale non ha chiarito se le vittime fossero a bordo del velivolo o nelle auto sull'autostrada vicino all'aeroporto.L'aereo è uscito di pista, colpendo i veicoli nella città di El Alto, vicino a La Paz, prima di fermarsi in un campo adiacente, secondo le immagini che circolano sui social.

Detriti dell'aereo, auto distrutte e corpi disseminati sulla strada. Secondo Tovar, almeno 15 veicoli sono rimasti coinvolti. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme che hanno avvolto il velivolo. L'aereo, un Hercules dell'aeronautica militare boliviana, stava trasportando nuove banconote dalla Banca Centrale ad altre città. Stando a quanto si vede nelle immagini sui social, una grande quantità di denaro era sparsa fuori dall'aeroporto e centinaia di persone si sono precipitate a raccogliere le banconote rovesciate. La polizia ha dovuto utilizzare l'equipaggiamento antisommossa per disperdere la folla.Le autorità hanno temporaneamente sospeso tutti i voli da e per il terminal.

""Dodici persone sono state arrestate", ha detto il procuratore Luis Carlos Torres ai giornalisti. Le operazioni all'aeroporto internazionale di El Alto, il secondo più importante della Bolivia, sono state sospese. Gli ospedali della città hanno anche lanciato una campagna di donazione di sangue per curare i feriti.