La Bolivia vira a destra dopo vent'anni di socialismo ininterrotto

Ci vorranno ancora due mesi esatti per avere il nome del nuovo presidente boliviano ma una cosa è certa, quel presidente non sarà di sinistra. Non ci si poteva aspettare altro dopo 20 anni ininterrotti di socialismo al potere, i disastri economici e sociali che ne sono scaturiti, e la lotta senza esclusione di colpe tra l'ex presidente chavista Evo Morales e quello attuale Luis Arce, ma la sconfitta è ancora più clamorosa se si esaminano i risultati del primo turno elettorale. Al primo posto con oltre il 32% si è collocato con una certa sorpresa il democristiano centrista Rodrigo Paz Pereira, senatore e figlio dell'ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) che nei sondaggi non è mai andato oltre la singola cifra. Il ballottaggio, il primo della storia boliviana, si terrà tra lui e Jorge Quiroga, esponente di centrodestra, a sua volta già presidente tra il 2001 e il 2002, che ha ottenuto il 27%.

Secondo gli osservatori Pereira deve la sua vittoria al calo pentito del candidato imprenditore Samuel Doria Medina, di estrazione socialista ma capo di una coalizione centrista, dipinto all'estero dai giornali progressisti come un candidato di destra. Medina deve questa sua variegata connotazione politica principalmente alla sua ammirazione per l'argentino Milei e per il suo aperto filoamericanismo che gli sono valsi nell'ultima settimana una serie di attacchi sui social e il 19,89% alle elezioni, ben al di sotto di quanto i sondaggi gli davano. Non abbastanza dunque per giocarsi la presidenza a ottobre, ma Medina ha già comunque dichiarato che al ballottaggio appoggerà Pereira, consegnandogli un'opzione di vittoria del tutto virtuale, visto che gran parte del suo elettorato è dichiaratamente di destra.