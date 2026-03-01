Iran, "operazione Furia epica": così Trump ha ridisegnato il mondo

L’operazione “Ruggito del Leone”, come l’hanno nominata a Gerusalemme, o “Furia Epica” nella versione di Washington, con cui si è scatenata la guerra contro l’Iran è scattata intorno alle 8 del mattino di sabato, primo giorno della settimana per la Repubblica islamica, mentre milioni di persone si recavano al lavoro o a scuola. Una differenza sostanziale con l’attacco sferrato da Israele e Stati Uniti nel giugno scorso avvenuto, come del resto per la gran parte dei bombardamenti di apertura dei conflitti recenti, con il favore delle tenebre. La scelta dell’orario inusuale sarebbe dovuta a un incontro tra i vertici militari e politici iraniani in programma nelle prime ore del giorno nella capitale, prontamente segnalato dall’intelligence israeliana. Un’opportunità che ha convinto Israele e gli Stati Uniti a rompere gli indugi e anticipare l’attacco al fine di cercare di eliminare in un colpo solo più capi importanti possibili.

Difficile dire per il momento se tale colpo sia andato pienamente a segno o meno, secondo fonti israeliane gli attacchi hanno preso di mira i vertici del Paese tra cui la stessa Guida Suprema Ali Khamenei, il presidente Masoud Pezeshkian e il capo di stato maggiore delle forze armate Abdolrahim Mousavi. Le stesse fonti hanno confermato che «diverse figure di alto livello essenziali per la gestione della campagna e per il governo del regime sono state eliminate». E perfino il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha ammesso che almeno due comandanti iraniani potrebbero essere stati uccisi, o «martirizzati» per usare le sue stesse parole, ma ha anche aggiunto che «questo non è un grosso problema» in quanto alti funzionari del regime sono sopravvissuti, tra cui il capo della magistratura e il presidente del parlamento.

Tra i leader eliminati potrebbe esserci anche l’ex comandante delle Guardie rivoluzionarie Ali Shamkhani, ora consigliere personale di Khamenei, già preso di mira durante la guerra dei 12 giorni e miracolosamente estratto vivo dalle macerie. Nulla comunque per il momento può essere confermato da fonti terze anche perché internet, già ridotto al lumicino dalla macchina repressiva del regime, è ora praticamente assente in tutto il Paese. Per tale motivo a poco sono valsi gli avvisi urgenti rilasciati dall’Idf israeliana sui social in cui si avvisava la popolazione iraniana di determinate zone degli attacchi imminenti. Le autorità iraniane hanno invece invitato i cittadini della capitale ad andarsene «ma senza panico», e lunghe file si sono create ai distributori di benzina e nei supermercati.

La prima ondata di attacchi aerei israeliani ha colpito con 30 bombe un complesso di massima sicurezza del centrale quartiere Pasteur di Teheran che si ritiene ospiti la residenza e l’ufficio della Guida Suprema. Foto satellitari confermano i danni provocati dal quale emerge in particolare un edificio completamente raso al suolo nel quale chiunque si trovasse al suo interno difficilmente è sopravvissuto. Altri missili hanno colpito la vicina zona di Kashurdoust dove si trovano altri importanti edifici presidenziali. L’attacco del mattino, proseguito poi nel tardo pomeriggio con un’ulteriore ondata, ha preso di mira in particolare i siti di lancio di missili e i sistemi di difesa nell’Iran centrale, e secondo il portavoce della Mezzaluna Rossa iraniana, Mojtaba Khaledi, non sono nemmeno una decina su 32 le province risparmiate dai missili. Oltre 200 invece sarebbero i morti e un migliaio i feriti. L’esercito israeliano ha dichiarato che circa 200 aerei da combattimento hanno preso parte a quello che è stato descritto come il «più grande sorvolo militare nella storia» della sua aeronautica militare.

