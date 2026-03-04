Iran, scoppia la rissa Trump-Sanchez: "Collaboreranno", "Falso"

Il ministro degli Esteri spagnolo Jose Manuel Albares ha smentito le affermazioni della Casa bianca secondo cui Madrid avrebbe accettato una cooperazione militare con gli Stati uniti nell'attacco all'Iran. "Nego categoricamente questo", ha dichiarato Albares in un'intervista all'emittente radiofonica Cadena Ser.
"La posizione del governo spagnolo sulla guerra in Medio Oriente e sui bombardamenti dell'Iran, così come sull'uso delle nostre basi, non è cambiata di una virgola". Nego categoricamente qualsiasi cambiamento nella nostra posizione sull'uso delle basi, sulla guerra in Medio Oriente, sul bombardamento dell'Iran. Non e' cambiata affatto", ha detto Albares alla radio Cadena SER.
Iran, Pd e M5s difendono Sanchez e insultano Meloni: "La differenza tra obbedire e governare"Sinistra e Cinque stelle dalla parte di Pedro Sanchez. "La Spagna guidata da un governo progressista dà una ...
Lo scontro dunque tra il premier spagnolo e il presidente americano. La sinistra italiana ovvimanete cavalca la questione schierandosi con il primo ministro iberico. Del resto i compagni, dopo la caduta del regime di Teheran, si trovano in una situazione difficile: da un lato devono condannare un dittatore sanguinario come Khamenei, dall'altro puntano il dito (per principio) contro Trump. E da Madrid arriva un assist per dare fiato alla retorica pacifista del Pd e di tutta la sinistra. Pure Beppe Grillo si è rifatto vivo per sposare la causa di Sanchez. Ma in tanti scordano che la mossa del premier spagnolo di fatto è un diversivo per allontanare le ombre delle inchieste che hanno travolto il suo cerchio magico...