Dubai, sconcertante schiaffo all'Italia: "Meglio le bombe delle tasse"

Dalla fuga dei cervelli… alla fuga delle tasse. E per di più in tempi di guerra. “Preferisco essere colpito dai missili che dal 50% di tasse”, scrive infatti su Instagram Giulio Costantini, 24 anni, creatore di modelle AI, uno che “fabbrica” ragazze inesistenti e le spedisce su OnlyFans “così mi pagheranno la pensione”. Lo ripostano in 11mila. Secondo il Corriere della Sera, tra contenuti per adulti e corsi per aspiranti guru digitali, incassa 300 mila euro l’anno. In Italia pagherebbe anche la “tassa etica” del 25%: “che mi spaventa più della guerra”.
Non solo le bombe, anche questo succede a Dubai, emirato del tecnolusso senza Irpef, paradiso fiscale con skyline e Lamborghini. Poi arrivano i missili iraniani e qualcuno scopre che, sorpresa, siamo pur sempre in Medio Oriente. Sui social parte il controcanto: “Sei spaventato a Dubai?”. Risposta corale: “No, ho chi mi protegge”, con la sagoma in disdasha (la lunga tunica tradizionale maschile indossata in molti Stati del Golfo) di Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Modernità scintillante e pugno duro sui diritti: i politologi parlano di “autocrazia tribale”. Online li chiamano i “guru di Dubai”: trading, crypto, marketing, finanza fai-da-te. Roberto Fiori invoca “forte senso di appartenenza” contro chi parla di Dubai come “patria dei nuovi arraffoni”. Dori Zein attacca “le fake news”. L’ex parà Simone Ponti ride: “La mia onesta reazione all’attacco iraniano dopo 9 missioni in Afghanistan”.
Ustinia inaugura il “primo salone di bellezza all’italiana”, sventolando contanti mentre la mano “Europa” gliene ghermisce metà. “Che paura”, filma dalla macchina. Poi “affollatissima, inshallah”. “A Dubai si sta bene”, insiste Costantini. “Il cibo costa poco, per due ore di colf spendo cinque euro”. Peccato che tra le ombre ci sia la kafala, manodopera a basso costo che qualcuno liquida così: “Se vengono è perché gli piace. Sennò andrebbero in America”. Intanto, più dei missili teme le tasse. Però dai missili è scappato. Ora richiama da Roma: “Non vedo l’ora di tornare. In Italia ho lavorato. Non funziona nulla”. Di cosa? “Di consulenza”. Sneakers in edizione limitata. Asia Perre, italiana che vive a Dubai e insegna ai connazionali come trasferircisi ne loda la sicurezza: “In Italia non girerei sola alle due di notte”.