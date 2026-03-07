Dubai, la testimonianza: "Dall’Italia assistenza eccezionale, gli altri europei erano disperati"

Il governo italiano continua con impegno costante il rimpatrio dei connazionali dall’area del Golfo, colpita dall’escalation dopo gli attacchi Usa e Israele contro l’Iran.Ieri alla Camera il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito che circa 10mila italiani sono già stati aiutati a lasciare le zone a rischio. Al termine di una riunione alla Farnesina con gli ambasciatori dei Paesi coinvolti, ha annunciato in conferenza stampa che altri 2.500 connazionali sono in partenza.Arrivano testimonianze sull’efficacia dell’assistenza italiana.
Giovanni Leonetti, giovane chirurgo calabrese con base a Roma, in vacanza a Dubai durante l’attacco, ha dichiarato all’Adnkronos: "È stato un dramma ma gli italiani sono stati informati, garantiti e protetti e, condizioni di sicurezza permettendo, aiutati nel ritorno a casa. Gli altri europei erano disperati". Ha elogiato l’assistenza "eccezionale" dal punto di vista logistico e umano del personale diplomatico negli Emirati e in Oman, aggiungendo: "ho conosciuto molti spagnoli, francesi, greci e tedeschi totalmente lasciati allo sbando che si affidavano ai nostri voli perché le loro ambasciate non avevano disposto piani di rimpatrio".
Tra i rientri odierni ci sono i passeggeri della nave Msc Euribia, bloccata a Dubai. Grazie alla collaborazione tra ambasciata ad Abu Dhabi, consolato a Dubai, vertici Msc e compagnie aeree, sono partiti due charter Fly Dubai e un volo Emirates. Msc Crociere ha espresso un "sentito ringraziamento" alla Farnesina "per la proficua collaborazione prestata e per il grande lavoro svolto". Ieri erano rientrati i primi 350 passeggeri; oggi e nei prossimi giorni (entro sabato per la quasi totalità, con solo 13 tra domani e domenica) rientreranno gli altri.