Chi è Mojtaba Khamenei, spietato e brutale: ecco la nuova guida suprema dell'Iran

Mojtaba Khamenei, nuovo Guida Suprema dell’Iran a 56 anni, rappresenta l’aspetto più oscuro e preoccupante della teocrazia: un uomo dell’ombra, quasi sconosciuto al pubblico (nessun discorso pubblico, voce mai sentita), imposto con forza dai Pasdaran e dall’ala dura nonostante le resistenze interne.Il suo ascendere segna il fallimento totale dei principi della Rivoluzione del 1979: la Repubblica islamica, nata contro la monarchia ereditaria dello Scià, diventa ora una dinastia de facto, con il potere che passa da padre a figlio in modo palese, scavalcando persino le riserve dello stesso Ali Khamenei che non voleva una successione familiare.Mojtaba non possiede i requisiti religiosi adeguati: è solo hojatoleslam (livello medio), non ayatollah, eppure bypassa le credenziali teologiche grazie al controllo su intelligence, militari e reti di potere costruite in vent’anni nel “ventre nero” del regime.Il suo nome è legato a episodi di repressione brutale: 2009 (frodi elettorali, centinaia di morti, milioni in piazza schiacciati), 2019 (oltre mille uccisi nelle proteste sul caro-benzina sotto Rouhani). Simboleggia sorveglianza, segretezza e violenza sistematica.

La sua cerchia include fondamentalisti irriducibili (Panahian, Qomi) ostili a qualsiasi apertura sociale o culturale. Lontano da un possibile “Bin Salman iraniano” riformatore, appare come garante di irrigidimento dogmatico: nessuna riforma interna, nessuna pace con gli USA, prosecuzione della guerra a oltranza nonostante proteste (“morte al dittatore” dai tetti) e minacce esterne.