"Perché gli altri non ci sono?": il premier ungherese Viktor Orban lo ha detto al Corriere della Sera r...

Anche Mikhail Rostovsky , giornalista del Moskovsky Komsomolets, avverte: “Così come la crisi del 1973 aprì l’era dell’Urss come esportatrice globale di energia, questa del 2026 potrebbe mettervi termine”. Non è detto. Ma il rischio c’è. E qui entra in scena Orbán, l’uomo che a Bruxelles fa saltare i nervi. Blocca il prestito da 90 miliard i all’Ucraina e punta il dito su Kiev per l’ oleodotto Druzhba. “Non esiste alcuna ragione tecnica od operativa per tenerlo fermo”, scrive su X.

Colpa puramente politica. Messaggio indirizzato anche a Ursula Von der Leyen. Dall’altra parte, Volodymyr Zelensky replica: “I russi hanno bombardato più volte Druzhba e poi hanno attaccato i nostri tecnici”. E domanda: “Perché mai Orbán non ha accusato i russi del bombardamento?”. La partita è chiara: petrolio contro sanzioni, gas contro prestiti, crisi contro consenso. In mezzo, un’Europa divisa e una guerra che non aspetta.