Elisabetta Ferretto sparita nel nulla da 2 settimane: l'ombra di Epstein

Un giallo nel giallo della vicenda di Jeffrey Epstein. Una ex modella italiana, Elisabetta Ferretto, è sparita nel nulla da due settimane. La donna, residente a New York, ha fatto perdere le sue tracce e ha smesso di telefonare ai genitori rimasti in Veneto. Proprio questo silenzio ha spinto i familiari a denunciare la scomparsa alla Procura di Rovigo. Come da prassi, il fascicolo ora è in mano alla Farnesina che si metterà in contatto con le autorità americane.
Ma cosa c'entra Elisabetta con il potentissimo finanziere morto suicida in carcere nel 2019, condannato per pedofilia e al centro di un giro di sfruttamento della prostituzione con al centro alcuni dei più potenti uomini del pianeta? La modella e imprenditrice immobiliare, oggi 50enne, come ricorda anche Tgcom24 è stata una delle donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del magnate. Logico dunque che quest'ultima vicenda vessa messa in relazione allo scandalo.
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La veneta, che allora usava il cognome Tai, aveva raccontato al New York Post di essere scappata dalla lussuosissima dimora newyorchese di Epstein dopo aver rifiutato un suo approccio sessuale. La sua avventura negli States, iniziata nel 2001, era arrivata a una svolta nel 2004 quando il suo agente le propose di incontrare Epstein, l'uomo "che le avrebbe cambiato la vita", aprendole le porte della passerelle di moda più prestigiose, a cominciare da Victoria's Secret. L'incontro si rivelò in realtà un "provino", come per tante ragazze giovani e giovanissime finite nella rete di Epstein e della sua collaboratrice fidatissima Ghislaine Maxwell. Epstein si era denudato mostrandosi su un lettino per massaggi: è stato in quel momento che Elisabetta-Tai aveva deciso di scappare a gambe levate.
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Il 22 aprile scorso è stato il giorno dell'ultimo contatto tra la Ferretto e i genitori. Nei giorni precedenti la donna era tornata in Veneto per salutare mamma, papà e fratello, per poi fare ritorno a Manhattan. Particolare inquietante, sottolineato anche dal Mattino di Padova: risultano disattivati o cancellati pure i canali social della donna.