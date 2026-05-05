Elisabetta Ferretto sparita nel nulla da 2 settimane: l'ombra di Epstein

Un giallo nel giallo della vicenda di Jeffrey Epstein. Una ex modella italiana, Elisabetta Ferretto, è sparita nel nulla da due settimane. La donna, residente a New York, ha fatto perdere le sue tracce e ha smesso di telefonare ai genitori rimasti in Veneto. Proprio questo silenzio ha spinto i familiari a denunciare la scomparsa alla Procura di Rovigo. Come da prassi, il fascicolo ora è in mano alla Farnesina che si metterà in contatto con le autorità americane.

Ma cosa c'entra Elisabetta con il potentissimo finanziere morto suicida in carcere nel 2019, condannato per pedofilia e al centro di un giro di sfruttamento della prostituzione con al centro alcuni dei più potenti uomini del pianeta? La modella e imprenditrice immobiliare, oggi 50enne, come ricorda anche Tgcom24 è stata una delle donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del magnate. Logico dunque che quest'ultima vicenda vessa messa in relazione allo scandalo.