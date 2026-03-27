Tel Aviv invasa da corvi neri, complottisti scatenati: il video

Un fenomeno curioso e al tempo stesso inquietante. Il cielo di Tel Aviv è stato coperto da uno stormo di corvi neri. E la popolazione israeliana si è allarmata. Il video della scena è diventato immediatamente virale online e l’evento ha lasciato gli spettatori sorpresi anche per l’intensità del volo e per le dimensioni del gruppo di uccelli.

E sui social, com'era ampiamente prevedibile, il racconto del fenomeno naturale ha assunto toni decisamente più macabri. C'è chi, per esempio, ha parlato di "presagi di sventura". Soprattutto alla luce di quanto sta accadendo in Medio Oriente e le ostilità ormai evidenti tra Israele e l'Iran. Qualcun altro, invece, ha citato addirittura il libro dell'Apocalisse. In particolare il versetto 19:17, nel quale si descrive un angelo che chiama gli uccelli a sé per un “grande banchetto”. Insomma, ognuno ha avuto da dire la sua sull’evento, con toni più o meno inquietanti. Ma gli esperti smontano le teorie del complotto. Secondo il parere degli ornitologi, siamo davanti a un evento normale e del tutto naturale. Lo Stato ebraico, infatti, è posizionato su una delle più importanti rotte migratorie del pianete. Quindi è del tutto normale avvistare stormi di uccelli. Nulla di fantascientifico dunque.