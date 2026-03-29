Gerusalemme, Israele non fa entrare il cardinale Pizzaballa e Ielpo nel Santo Sepolcro per le Palme

"Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, Custode ufficiale della Chiesa del Santo Sepolcro, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, mentre si recavano a celebrare la Messa della Domenica delle Palme". Lo comunica il Patriarcato latino di Gerusalemme in una nota. "I due sono stati fermati lungo il percorso, mentre procedevano privatamente e senza alcuna caratteristica di processione o atto cerimoniale, e sono stati costretti a tornare indietro. Di conseguenza, e per la prima volta da secoli, i Capi della Chiesa sono stati impediti di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro", si legge nel testo.

In occasione della Domenica delle Palme, il Patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, terrà un momento di preghiera per la pace dal Santuario del Dominus Flevit, sul Monte degli Ulivi.Il santuario sorge nel luogo dove, secondo la tradizione, Gesù pianse sulla città di Gerusalemme contemplando il suo destino (dal latino “Dominus Flevit”, cioè “Il Signore pianse”). Da questo punto panoramico, che offre una vista suggestiva sulla Città Vecchia e sulla Spianata delle Moschee, il Patriarca invocherà la pace per la Terra Santa, martoriata da mesi di conflitto.

E su quanto accaduto è intervenuta la premier Giorgia Meloni: "Il Governo italiano esprime vicinanza al Cardinale Pizzaballa, a Padre Ielpo e ai religiosi ai quali le autorità israeliane hanno impedito oggi di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nel Santo Sepolcro. Il Santo Sepolcro di Gerusalemme è luogo sacro della cristianità, e in quanto tale da preservare e tutelare per la celebrazione dei riti sacri. Impedirne l’ingresso al Patriarca di Gerusalemme e al Custode di Terra Santa, peraltro in una solennità centrale per la fede qual è la Domenica delle Palme, costituisce un’offesa non solo per i credenti, ma per ogni comunità che riconosca la libertà religiosa".