Pizzaballa, "la polizia incontrerà il cardinale per trovare soluzioni": anche Netanyahu apre

"Oggi, viste le particolari preoccupazioni per la sua sicurezza, la polizia ha impedito al Patriarca latino Cardinale Pizzaballa di celebrare la messa a nella Chiesa del Santo Sepolcro", ma "ribadiamo che non vi era alcuna intenzione malevola, solo preoccupazione per la sua sicurezza e del suo seguito": lo ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu su X. Che poi ha aggiunto: "Tuttavia, data la sacralità della settimana che precede la Pasqua per i cristiani di tutto il mondo, le forze di sicurezza stanno elaborando un piano per consentire ai leader religiosi di celebrare le funzioni nel luogo sacro nei prossimi giorni".
La premessa dell'ufficio di Netanyahu, infatti, era stata questa: "Negli ultimi giorni, l'Iran ha ripetutamente preso di mira i luoghi sacri di tutte e tre le religioni monoteiste di Gerusalemme con missili balistici. In un attacco, frammenti di missile sono caduti a pochi metri dalla Chiesa del Santo Sepolcro. Di conseguenza, Israele ha temporaneamente chiesto ai fedeli di tutte le fedi di non pregare nei luoghi sacri della Città Vecchia di Gerusalemme per proteggerli".
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Intanto, il ministero degli Esteri israeliano ha annunciato che la polizia incontrerà il cardinale per trovare soluzioni e garantire la sicurezza pubblica. "La polizia incontrerà il cardinale Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, e si impegnerà a esplorare soluzioni che consentano di mantenere la normalità il più possibile, garantendo al contempo la sicurezza pubblica", si legge in un comunicato ufficiale pubblicato dai media israeliani. E ancora: "Tutte le misure di sicurezza e precauzionali nella Città Vecchia sono una diretta conseguenza dei lanci missilistici iraniani. Il regime ha bombardato la Città Vecchia in diverse occasioni, colpendo siti nelle vicinanze della Chiesa del Santo Sepolcro, della Moschea di Al-Aqsa e del Muro Occidentale - ha spiegato il ministero degli Esteri -. La preoccupazione per un evento con numerose vittime nella Città Vecchia è particolarmente acuta, data la densità della zona e la difficoltà di dispiegare i soccorritori in caso di un simile incidente. Alla luce di ciò, e al fine di proteggere la vita dei fedeli di tutte le fedi, sono state emanate misure precauzionali per tutti i luoghi sacri di tutte le religioni e non sono consentiti assembramenti di massa".
Dopo l'accaduto, il presidente israeliano Isaac Herzog ha telefonato al cardinale Pizzaballa per esprimere "grande dolore" in merito al divieto di ingresso alla chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Lo ha reso noto lo stesso Herzog in un messaggio su X: "Ho chiarito che l'incidente deriva da preoccupazioni di sicurezza dovute alla minaccia continua di attacchi missilistici da parte del regime terroristico iraniano contro la popolazione civile in Israele, a seguito di precedenti incidenti in cui missili iraniani sono caduti nell'area della Città Vecchia di Gerusalemme negli ultimi giorni. Ho ribadito l'incrollabile impegno dello Stato di Israele per la libertà di religione per tutte le fedi e per il mantenimento dello status quo nei luoghi santi di Gerusalemme".