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Artemis II, la toilette è intasata: disastro nello spazio profondo

domenica 5 aprile 2026
Artemis II, la toilette è intasata: disastro nello spazio profondo

1' di lettura

Artemis II, astronauti senza toilette: è intasata e non funziona
(LaPresse) Procede la missione Artemis II con i quattro astronauti, che si trovano a bordo della capsula Orion, pronti per la loro storica orbita lunare. L'unico lato negativo è che il loro bagno è fuori uso: problema che va avanti da mercoledì scorso, giorno del decollo. Il Nasa Mission Contro Center ha quindi ordinato ai cosmonauti di utilizzare dei sacchetti di riserva. "Abbiamo avuto dei problemi a causa di un presunto intasamento, probabilmente dovuto al ghiaccio", ha detto Judd Frieling, direttore del volo. "L'Apollo non disponeva di questo tipo di tecnologia a bordo. Quindi è sempre una sfida. È una cosa molto complicata da realizzare. Alcune delle cose che stiamo vedendo non erano del tutto inaspettate. Gli episodi di formazione di ghiaccio sono cose che abbiamo già visto e penso che abbiamo dei modi per superarli", ha aggiunto Debbie Korth, vicedirettrice del programma Orion.

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artemis II

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