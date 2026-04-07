Trump e Iran verso la pace, cosa succede ora: terremoto-petrolio, la richiesta di Teheran

Donald Trump annuncia la sospensione dell'ultimatum "mortale" contro l'Iran, due settimane di cessate il fuoco e di essere vicini a un accordo di pace definitivo con Teheran. Il nodo è lo stretto di Hormuz: a poco più di un'ora dall'Apocalisse, dunque, il mondo tira un sospiro di sollievo. I mercati globali tornano a respirare ma la domanda è ancora una sola: cosa succederà ora?

Partiamo da un punto di partenza: dopo giorni drammatici e le ultime ore di fibrillazione, i prezzi del petrolio sono crollati bruscamente nelle ultime contrattazioni negli Stati Uniti, dopo che il presidente americano ha annunciato un cessate il fuoco di due settimane. Come riporta il New York Times il greggio West Texas Intermediate, il benchmark nazionale, è sceso di oltre il 9%, attestandosi intorno ai 102 dollari al barile. I future sull'indice azionario S&P 500, che offrono agli investitori la possibilità di scommettere sul mercato prima dell'apertura delle borse mercoledì, sono saliti dell'1,5%, dopo una giornata di scambi altalenanti che si è conclusa con l'indice in leggero rialzo.

C'è un dettaglio non secondario nell'economia dell'accordo, propiziato dalla mediazione del Pakistan e, secondo sempre il NY Times, dalle pressioni della Cina su Teheran: il cessate il fuoco sarà in vigore quando l'Iran aprirà lo Stretto di Hormuz. Lo afferma un funzionario della Casa Bianca, secondo quanto riportato da Axios.

Altro tassello decisivo: Israele è d'accordo sul cessate il fuoco di due settimane con l'Iran. Lo riporta la Cnn citando un alto funzionario della Casa Bianca. Israele, ha aggiunto il funzionario, ha anche accettato di sospendere i bombardamenti mentre proseguono i negoziati.

Il primo giro di trattative tra Usa e Iran comincerà venerdì a Islamabad, in Pakistan. L'Iran ha inserito nei dieci punti della proposta di tregua agli Stati Uniti la cancellazione delle sanzioni primarie e secondarie.