L'Islam? In crisi in Iran ma non in Europa

I media, presi solo dall’eccitazione della propaganda anti-trumpiana, non hanno visione. Neanche gli intellettuali sanno disegnare scenari di lungo periodo. Non colgono i sommovimenti profondi. Per loro, come dice Fiamma Nirenstein, «è difficile guardare le tracce della storia che si nascondono nella sabbia della cronaca». Per esempio, fra gli iraniani, i quali ritengono che il nemico loro e della loro storia sia il regime degli ayatollah (non Trump), si sta verificando da anni un cambiamento profondo che certamente vincerà anche se la teocrazia sciita dovesse sopravvivere a questa guerra. Non si tratta solo di opposizione al regime, ma addirittura di abbandono dell’Islam. Ha accennato a questo clamoroso fenomeno, tempo fa, Edward Luttwak: «L’Iran, per più del 50%, è post-islamico, come attestano le sue moschee vuote. Il secolarismo allo champagne dello Scià (negli anni Settanta, ndr) aumentò l’attrattiva della moschea che Khomeini sfruttò per imporre la sua inventata regola della “supremazia del giurista sciita” che rende ancora Khamenei il capo. Presto tutto questo scomparirà».

L’analista americano faceva implicitamente riferimento a varie rilevazioni come quelle condotte dal Gamaan, un’organizzazione indipendente che analizza ciò che accade in Iran. Il sondaggio, intitolato “L’atteggiamento degli iraniani nei confronti della religione”, è stato condotto dal 6 al 21 giugno 2020. Sono stati intervistati oltre 50.000 persone, di cui circa il 90% residenti in Iran. Ovviamente con metodi che garantiscono l’anonimato perché l’apostasia è un crimine grave sotto quel regime. «I risultati di questo studio» dice il sito di Gamaan «riflettono le opinioni dei residenti iraniani alfabetizzati di età superiore ai 19 anni, che costituiscono l’85% della popolazione adulta iraniana. I risultati possono essere generalizzati alla popolazione di riferimento con un livello di credibilità del 95% e intervalli di credibilità del 5%». Si scopre che – a fronte dei dati ufficiali secondo cui il 99% della popolazione sarebbe musulmana - in realtà si identifica come musulmano sciita il 32%, il 5% musulmano sunnita, il 9% si definisce ateo, l’8% zoroastriano, il 7% spirituale, il 6% agnostico. Altri hanno dichiarato di identificarsi con il misticismo sufi, l’umanesimo, il cristianesimo (si sa di molte conversioni, ovviamente clandestine), la fede bahá’í o l’ebraismo. Circa il 22% non si è identificato con nessuna di tali religioni.