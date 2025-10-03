DiMartedì, Luttwak: lezioni di aritmetica

Che il dramma della questione Israele-Palestina sia molto più grande e complicato del caso Flotilla lo sanno tutti, purtroppo. A DiMartedì, ospite di Giovanni Floris su La7, si confrontano sul tema Massimo Cacciari ed Edward Luttwak saltando giocoforza tra storia e cronaca. «La situazione è che i palestinesi stiano nello Stato d’Israele, visto che Netanyahu ha detto che uno stato palestinese non ci sarà mai - riflette il filosofo -. Quindi se i palestinesi staranno nello Stato d’Israele o ci sarà l’apartheid o tra qualche anno i palestinesi saranno maggioranza. E cosa accadrà a quel punto?

Che questa sia una pace è ridicolo, ci sarà una guerra permanente di tipo terroristico all’interno di Israele». Secondo il politologo e stratega militare americano, la soluzione è un’altra: «Intanto l’aritmetica: ci sono più di 7 milioni di abitanti di Israele che sono ebrei, ci sono 2,5 milioni di abitanti che sono cittadini israeliani e che durante questa intera guerra non hanno fatto una sola protesta, perché hanno tutti i loro diritti e sono gli arabi più avanzati del mondo arabo, i più educati e i più avanzati. Poi ci sono gli arabi in Cisgiordania e poi Gaza. Gaza è una zona che dovrebbe andare sotto controllo egiziano com’è sempre stato, loro vivono come cittadini egiziani, l’Egitto è molto grande ha oltre 200 milioni di abitanti».