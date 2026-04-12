Ungheria, Orban sconfitto. Sinistra italiana in delirio

Il leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, vince sul premier uscente, Viktor Orban. Secondo le prime proiezioni, il partito Tisza, guidato dal leader dell'opposizione ungherese Peter Magyar, è a un solo seggio dalla maggioranza dei due terzi secondo i dati parziali dello spoglio diffusi dall'Ufficio elettorale nazionale (Nvi) con il 37 per cento dei voti scrutinati.

In base a questi dati, Tisza può al momento contare su 132 seggi nella prossima legislatura, di cui 95 uninominali e 37 di lista, mentre Fidesz, il partito di governo del premier Orban, ne avrebbe 59, di cui 11 uninominali e 48 di lista. Mi Haza'nk disporrebbe per ora di 8 seggi di lista. Secondo i dati sui voti, Tisza ottiene quindi il 64,32 per cento, contro il 31,16 per cento di Fidesz, mentre Mi Haza'nk, formazione conservatrice, si attesterebbe al 4,02 per cento, pari a otto seggi. L'ultimo seggio parlamentare disponibile verrebbe assegnato d'ufficio al rappresentante della minoranza tedesca.

Orban intanto ha ammesso la sconfitta e si è congratulato con l'avversario. Mentre la sinistra in Italia è già in delirio. Quelle che arrivano da Budapest, con la piazza e'piena di gente, "sono immagini meravigliose, emozionanti, il tempo delle destre nazionaliste e' finito". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein a In Onda su La7, commentando la sconfitta di Orban.

Per quel che riguarda l'affluenza, invece, si è registrata una cifra record: a mezz'ora dalla chiusura delle urne, l'affluenza ha raggiunto il 77,8%. Già alle 18 era stato superato il record del 2002, quando la partecipazione complessiva si fermò al 70,5%. I seggi si sono chiusi alle 19, al termine di una giornata segnata da una mobilitazione senza precedenti. Quattro anni fa l'affluenza si attestò al 69,5%.