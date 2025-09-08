Charlotte, scappa dalla guerra in Ucraina: uccisa a coltellate sul treno senza ragione

Aveva lasciato l’Ucraina in guerra per cercare sicurezza negli Stati Uniti, ma lì ha trovato una fine tragica. Iryna Zarutska, 23 anni, è stata uccisa a coltellate all’interno di un vagone ferroviario a Charlotte, in North Carolina. A colpirla, senza un apparente motivo, è stato Decarlos Brown, un 34enne senzatetto con precedenti penali.

L’aggressione risale a circa due settimane fa, ma solo nel weekend il Charlotte Area Transit System – l’ente che gestisce i trasporti pubblici nella città – ha diffuso i filmati di sorveglianza che documentano l’accaduto.

Nelle immagini si vede la giovane salire sul treno con le cuffie alle orecchie e un cappello in testa. Dopo essersi accomodata sul primo sedile libero, in un convoglio dove viaggiavano anche altri passeggeri, è stata improvvisamente attaccata alle spalle da Brown, che l’ha colpita con un coltello. Non risultano interazioni tra i due prima dell’assalto.

Subito dopo, le telecamere riprendono l’uomo mentre si sposta verso l’estremità opposta del vagone e si abbassa il cappuccio. Alcuni viaggiatori hanno tentato disperatamente di soccorrere Zarutska, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Brown, noto alle forze dell’ordine dal 2011 per reati come furto aggravato, rapina a mano armata e minacce, è stato bloccato poco dopo dalla polizia, quando è sceso dal treno alla prima fermata. Nei suoi confronti è stata formalizzata l’accusa di omicidio di primo grado. Durante l’interrogatorio in carcere, si è avvalso della facoltà di non rispondere: resta ignoto il movente del delitto.