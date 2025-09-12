"Come Iryna": il video che sconvolge Perugia

A Perugia, nella zona di Fontivegge, una giovane donna è stata violentemente spintonata e colpita al volto da un uomo, un senzatetto straniero, mentre camminava sul marciapiede. L'episodio, ripreso in un video e condiviso sui social da esponenti di Fratelli d'Italia, come l'europarlamentare Marco Squarta e l'ex assessore Luca Merli, ha suscitato indignazione e polemiche. Le immagini mostrano l'uomo che, improvvisamente, inizia a correre verso la donna, colpendola con un braccio o una manata tra volto e collo, per poi allontanarsi. La donna, dopo essere caduta, si rialza. La polizia, intervenuta dopo una segnalazione, ha identificato entrambi i soggetti coinvolti, ma al momento non risultano formulate ipotesi di reato contro l'aggressore.