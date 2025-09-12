"Come Iryna": il video che sconvolge Perugia

Libero logo
di Ignazio Stagnovenerdì 12 settembre 2025
A Perugia, nella zona di Fontivegge, una giovane donna è stata violentemente spintonata e colpita al volto da un uomo, un senzatetto straniero, mentre camminava sul marciapiede. L'episodio, ripreso in un video e condiviso sui social da esponenti di Fratelli d'Italia, come l'europarlamentare Marco Squarta e l'ex assessore Luca Merli, ha suscitato indignazione e polemiche. Le immagini mostrano l'uomo che, improvvisamente, inizia a correre verso la donna, colpendola con un braccio o una manata tra volto e collo, per poi allontanarsi. La donna, dopo essere caduta, si rialza. La polizia, intervenuta dopo una segnalazione, ha identificato entrambi i soggetti coinvolti, ma al momento non risultano formulate ipotesi di reato contro l'aggressore.

La procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, sta valutando il caso.Il video ha riacceso il dibattito sulla sicurezza, con un parallelo al recente caso di Charlotte, negli Stati Uniti, dove una ragazza di 23 anni, Iryna, in fuga dalla guerra in Ucraina, è stata uccisa a coltellate da un senzatetto su un treno. Squarta, nel commentare l'episodio di Perugia, ha definito l'aggressore una "bestia" e ha chiesto pene severe, includendo l'espulsione a vita per chi commette simili violenze. Sul caso verranno fatti ulteriori approfondimenti investigativi per capire cosa ha spinto l'uomo, senza fissa dimora, a colpire la ragazza. 

