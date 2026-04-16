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Peter Magyar alla tv di Stato ungherese: "Chiudo il vostro tg propaganda"

giovedì 16 aprile 2026
Peter Magyar alla tv di Stato ungherese: "Chiudo il vostro tg propaganda"

2' di lettura

La prima mossa di Peter Magyar? Sospendere la tv di Stato. Ospite del canale pubblico M1, il futuro premier ungherese - davanti a microfoni e telecamere - ha tuonato: "Mi avete invitato soltanto ora per illustrare il programma, avete mentito sui miei figli, mi avete insultato", ma "domenica si è compiuta una rivoluzione, continuare a mentire non ha più senso". Il riferimento è alle elezioni da lui vinte domenica, dopo le quali, guardando dritto negli occhi prima i giornalisti di Kossuth Radio e poi del telegiornale di M1, ha confermato la volontà di smantellare il "tg propaganda" e di tagliare i finanziamenti fino al "ripristino del loro carattere di servizio pubblico".

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"Non si tratta di vendetta, ma di restituire agli ungheresi media pubblici che raccontino la realtà. Non vi ho mai visti interrompere il primo ministro più corrotto e bugiardo che ci sia mai stato", ha attaccato Magyar mentre la conduttrice provava a fermarlo. Ma non è tutto, visto che il vincitore delle elezioni ha spiegato di aver contattato il presidente Tamas Sulyok, sostenitore del primo ministro uscente Viktor Orban, per chiedergli di dimettersi alla luce del verdetto delle urne.

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"Gli ho ribadito che, ai miei occhi e agli occhi del popolo ungherese, lui non è degno di incarnare l'unità della nazione ungherese, né capace di assicurare il rispetto della legge". Sulyok, eletto due anni fa e in carica fino al 2029, ha risposto che avrebbe "considerato le argomentazioni" del premier in pectore. Magyar ha dichiarato che, se Sulyok non si dimetterà, il suo partito avvierà le necessarie modifiche legislative per rimuoverlo dal potere. 

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