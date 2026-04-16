Jasmine Paolini, lacrime in campo: il drammatico crollo psicologico

Un momento delicato della carriera, da allontanare il prima possibile. Quello di Jasmine Paolini, che negli ultimi tornei sta faticando a ritrovare ritmo e fiducia nel circuito. Nel mezzo ci sono dei risultati altalenanti e una continuità che tarda ad arrivare. Dopo le recenti sconfitte a Indian Wells e Miami, è arrivato un altro stop pesante anche al Wta 500 di Stoccarda. Sul rosso indoor tedesco, è uscita subito di scena, battuta nettamente 6-2 6-2 dalla turca Zeynep Sonmez, numero 79 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Una partita senza storia, durata poco più di un’ora, in cui la 30enne toscana di Castelnuovo di Garfagnana non è mai riuscita a prendere in mano il gioco né a trovare soluzioni efficaci.

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Guardando il match, fin dai primi colpi si è capito che la giornata sarebbe stata complicata. Break immediato subito in apertura, difficoltà negli scambi e un primo set scivolato via rapidamente fino al 6-2. La sensazione è stata quella di una giocatrice lontana dalla sua versione migliore, incapace di reagire anche contro un’avversaria teoricamente alla portata. Nel secondo set la situazione non è cambiata, anzi. Ancora un servizio perso in avvio e, soprattutto, un evidente calo emotivo. Sul punteggio di 1-0 per Sonmez, Paolini non è riuscita a trattenere le lacrime, lasciando emergere tutta la frustrazione del momento.

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