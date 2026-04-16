Neymar, "sei grasso!": il tifoso lo critica e lui perde la testa

"Avresti dovuto allenarti di più, sei un po' grasso": un tifoso in tribuna lo ha detto a Neymar. E quest'ultimo, sentendo l'insulto, ha subito risposto a tono: "Devo fare tutto io? Stai zitto! Sono capriccioso? Io do la mia vita qui! La rispetto, la rispetto molto", ha detto il numero 10, indicando lo stemma del Santos sulla sua maglia. In zona mista, poi, il giocatore è tornato su quanto successo: "Non accetto che mi si attacchi in questo modo - si è sfogato -. Do la vita per il calcio, per questo club, faccio anche più di quanto dovrei, non posso essere trattato così".

In seguito, l'attaccante del Santos ha continuato a rispondere alle critiche. In un altro estratto ripreso in un video da ESPN, in particolare, lo si sente dire: "Sono viziato? Sto dando la vita per questo, fratello". Il diverbio con i tifosi è scoppiato dopo che Neymar aveva segnato il gol del pareggio per 1-1 contro il Recoleta del Paraguay ieri sera allo stadio Vila Belmiro, valido per gli ottavi di finale di Copa Sudamericana. Secondo quanto rivelano i media brasiliani e come si vede anche in vari video sui social, un gruppo di tifosi seduto in tribuna ha contestato il fuoriclasse dopo il risultato, pretendendo rispetto per la squadra.