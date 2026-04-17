Guerra in Iran, la giornata. Al via la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano. I Pasdaran: "Dito sul grilletto"

Tregua di dieci giorni tra Israele e Libano: è entrata in vigore alla mezzanotte locale dopo l'annuncio del presidente Usa Donald Trump. Non sono venute meno, però, le tensioni: Tel Aviv non prevede ritiri immediati e Hezbollah contesta la presenza delle truppe e denuncia nuovi attacchi. Il presidente Usa si è detto ottimista sul fronte iraniano: "Siamo molto vicini a concludere un accordo con Teheran". Di seguito la cronaca della giornata:

Trump, "il Papa deve capire che il mondo è crudele"

Leone XIV può dire quello che vuole sulle questioni mondiali, ma deve comprendere la realtà di un "mondo crudele". Lo ha detto Donald Trump prima di partire per l'ovest degli Stati Uniti, rinfocolando così le tensioni con il Papa americano. Pur mostrandosi più conciliante, Trump ha comunque cercato di impartire lezioni al Papa sulla guerra in Iran. "Deve capire che l'Iran ha ucciso più di 42.000 persone negli ultimi mesi", ha detto il presidente "Erano manifestanti totalmente disarmati. Il Papa deve capirlo. Questo è il mondo reale, ed è un mondo crudele".

Pasdaran, "silenzio sul campo ma noi abbiamo il dito sul grilletto"

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano che le forze armate del Paese sono "con il dito sul grilletto" durante ciò che definiscono un "silenzio sul campo di battaglia", avvertendo di essere pronti a rispondere a qualsiasi attacco. Lo riferisce Iran International. In una dichiarazione rilasciata in occasione della Giornata dell'Esercito, le Guardie hanno affermato che l'esercito e le Guardie sono pronti a fornire una "risposta forte e decisa" a qualsiasi azione ostile. Hanno descritto la situazione attuale come un "silenzio sul campo di battaglia" nel cessate il fuoco tra Iran, Stati Uniti e Israele, ma hanno avvertito che qualsiasi escalation provocherebbe "duri colpi" e una "umiliante sconfitta" per gli avversari.

La denuncia dell’esercito libanese: attacchi di Israele in violazione tregua

L'esercito libanese ha denunciato alcuni attacchi israeliani, poche ore dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco concordato tra Beirut e Tel Aviv. In un comunicato, le forze armate libanesi hanno dichiarato di aver registrato "diversi attacchi israeliani, oltre a bombardamenti intermittenti che hanno colpito una serie di villaggi" in quelli che descrivono come "violazioni dell'accordo". A seguito di questi attacchi, l'esercito ha chiesto alla popolazione di astenersi dal tornare nelle località del sud del Paese. Il servizio di allerta israeliano ha registrato un possibile attacco nel nord di Israele, molto vicino al confine con il Libano, un'ora dopo l'entrata in vigore della tregua temporanea, nonostante Hezbollah non abbia rivendicato alcun bombardamento e l'esercito israeliano non si sia pronunciato al riguardo.

Trump: “Speriamo che Hezbollah si comporti bene durante la tregua”

“Spero che Hezbollah si comporti bene durante questo importante periodo di tempo”. Lo afferma il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth, riferendosi al cessate il fuoco fra Israele e Libano.

Trump: “Siamo molto vicini a concludere un accordo con l’Iran”

Stati Uniti e l'Iran sono "molto vicini" a un accordo e Teheran è disposta "a liberarsi del proprio uranio arricchito", una delle principali richieste di Washington. Lo ha detto il presidente americano ai giornalisti alla Casa Bianca spiegando che "siamo molto vicini a concludere un accordo con l'Iran" e aggiungendo che prenderebbe in considerazione l'idea di recarsi in Pakistan, che funge da mediatore, se l'accordo dovesse concretizzarsi. "Ci sono ottime possibilità che raggiungiamo un accordo", ha insistito. "Hanno accettato di restituirci la polvere nucleare", ha assicurato Donald Trump senza fornire ulteriori dettagli, utilizzando il termine che impiega per indicare le scorte di uranio arricchito, una delle richieste chiave degli Stati Uniti per raggiungere un accordo. La Repubblica islamica non ha confermato immediatamente questo punto.

Trump: “Ho diritto di essere in disaccordo col Papa, non serve incontrarlo”

"Ho il diritto di non essere d'accordo con il Papa. Non ho nulla da obiettare al fatto che il Papa possa dire ciò che vuole, ma io posso essere in disaccordo". Lo ha detto Donald Trump, secondo il quale non c'è alcuna necessità di un incontro con Papa Leone XIV per appianare le divergenze.

Meloni: “La tregua tra Israele e Libano è un’eccellente notizia”

"L'annuncio di un cessate il fuoco tra Libano e Israele è un'eccellente notizia e mi congratulo con i Governi libanese e israeliano per aver raggiunto questo importante risultato grazie alla mediazione degli Stati Uniti". Lo scrive in un messaggio la premier italiana, Giorgia Meloni. "È ora fondamentale che il cessate il fuoco sia pienamente rispettato. Hezbollah, che ha la responsabilità di aver dato il via a questo conflitto, deve cessare ogni azione contro Israele e rispettare le decisioni assunte dal Governo libanese. Auspico inoltre che il cessate il fuoco possa creare le condizioni per il successo dei negoziati tra Israele e Libano portando ad una pace piena e duratura". "In questo quadro - conclude la nota - l'Italia continuerà a fare la sua parte contribuendo al mantenimento della pace lungo la Linea Blu attraverso il suo contingente militare in Unifil, missione Onu di cui detiene il comando, e a sostenere la sovranità libanese anche attraverso il rafforzamento delle forze armate libanesi".

Tregua di 10 giorni fra Israele e Libano

È scattata alle 23 ora italiana la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. L'aveva annunciata Donald Trump sul suo social Truth. "I due Paesi si sono incontrati martedì per la prima volta in 34 anni a Washington con il grande segretario di Stato Marco Rubio", ha detto Trump. "È stato un onore risolvere 9 guerre nel mondo, questa sarà la decima", ha aggiunto.