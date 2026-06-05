Macron a picco, gli occhiali pure: il tocco disgraziato del presidente

La Dalloz Creations, che fabbrica anche le lenti degli occhiali da sole stile aviatore indossati dal presidente francese Emmanuel Macron al Forum di Davos a gennaio, è stata posta in liquidazione giudiziale. Le sue lenti, con le quali Macron si protesse dopo un’infezione a un occhio, sono diventate famose ma la fabbrica è sull’orlo del fallimento e 29 persone rischiano di perdere il lavoro. Per alcune settimane, dopo le apparizioni di Macron, ci fu grande eccitazione mediatica per gli occhiali dalle lenti a specchio color blu, costo 659 euro. Dalloz Creations è però in liquidazione giudiziale dopo la risoluzione del piano di ristrutturazione della fabbrica. Fondata nel 1957 da Christian Dalloz, la fabbrica era specializzata in modelli solari di alta qualità fabbricati in Europa.