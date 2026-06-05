Francia, Lyhanna scomparsa e trovata morta a 11 anni: chi hanno fermato

L'uomo ha raccontato agli investigatori di averla lasciata vicino a una piscina comunale. Non depone a suo favore il fatto che contro di lui in passato siano state presentate diverse denunce, tra cui alcune per stupro . L'uomo finito nel mirino delle autorità, padre di due figli e genitore di una compagna di scuola della vittima, è stato quindi arrestato come principale sospettato dell'omicidio.

Intanto i media francesi hanno riferito che un uomo di 41 anni, ora in custodia, è stato visto davanti alla scuola di Lyhanna nella città di Fleurance e che le telecamere di sorveglianza lo hanno poi ripreso mentre guidava la sua auto con la piccola al suo fianco .

La vicenda ha assunto una dimensione politica e istituzionale dopo che è emerso che l'uomo era già stato accusato in passato di violenze sessuali su minori. Due precedenti inchieste si erano concluse senza rinvio a giudizio, mentre una terza denuncia per stupro di una bambina, presentata nell'agosto 2025, era ancora aperta. Secondo la procura, nonostante le accuse, l'uomo non era stato ancora interrogato dagli investigatori quando Lyhanna è scomparsa nove mesi dopo.

Il caso ha subito acceso la polemica nel Paese, anche perché rimanda a episodi dolorosi del passato, in particolare la vicenda della piccola Estelle, vittima del serial killer pedofilo Michel Fourniret. "È chiaro che c'è stata una disfunzione" nella gestione del caso, "ed è inaccettabile", ha detto dal Montenegro, dove era in visita, il presidente Emmanuel Macron, che ha aggiunto: "È evidente che c'è stato un fallimento del sistema e non possiamo ignorare le mancanze che sono emerse. Queste devono essere affrontate ora. Pertanto, il governo agirà immediatamente, con indagini rapide - e ho chiesto che vengano condotte il più velocemente possibile - per chiarire le responsabilità coinvolte". Il premier, Sébastien Lecornu, si è detto "scioccato" ed ha riunito stamattina per oltre due ore i ministri dell'Interno, Laurent Nunez, e della Giustizia, Gérald Darmanin.