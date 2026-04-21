Messico, sale sulla Piramide della Luna e spara sui turisti: immagini forti

Scene raccapriccianti dalla "Piramide della Luna", uno dei luoghi turistici più famosi del Messico e del mondo. Un uomo armato ha ucciso un turista canadese e ferito altre 13 persone, prima di togliersi la vita, lunedì nel sito archeologico di Teotihuacan, in Messico.

Dei feriti otto sono ancora ricoverati e cinque già dimessi, secondo quanto riferito dalle autorità messicane. Sui social sono diventati virali i video (impressionanti) girati con il telefonino dai presenti, terrorizzati. Le vittime del folle sono sdraiate a terra sui gradoni in pietra, immobilizzate e sotto tiro.

Tra le persone colpite figurano sei cittadini statunitensi, tre colombiani, due brasiliani, una canadese e un russo. L'aggressore è stato identificato come Julio Cesar Jasso Ramirez, 27 anni, residente a Città del Messico, sulla base di una tessera elettorale trovata sul posto, secondo informazioni preliminari delle autorità locali.

Al momento non è stato reso noto il movente né ulteriori dettagli. La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha condannato l'attacco, espresso solidarietà alle vittime e alle loro famiglie e confermato che il governo è in contatto con le autorità canadesi per seguire il caso e fornire assistenza. Anche gli ambasciatori di Stati Uniti e Canada hanno espresso le loro condoglianze. Teotihuacan, situato a circa 50 chilometri da Città del Messico, è uno dei siti archeologici più emblematici del Paese ed è riconosciuto come Patrimonio mondiale dell'Unesco.