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Solovyev, altra sparata contro Giorgia Meloni: "Complice dei crimini fascisti"

mercoledì 22 aprile 2026
Solovyev, altra sparata contro Giorgia Meloni: "Complice dei crimini fascisti"

1' di lettura

Vladimir Solovyev torna ad attaccare Giorgia Meloni. Non bastavano gli insulti in diretta sulla tv di Stato russa, ora il giornalista passa ai social. "Signora Meloni, le parlo come uomo ed ebreo che è stato nuovamente perseguitato dalle autorità italiane. Questo è accaduto più di una volta nella storia italiana". Da qui il riferimento alla risposta del premier italiano: "Non sono un propagandista, ma un ebreo e un antifascista, che si rivolge a voi, seguaci del fascista Mussolini, che ha combattuto nella guerra contro il popolo sovietico e che, come Hitler, porta la responsabilità personale della morte di 27 milioni di cittadini sovietici, del genocidio del popolo sovietico e dell'Olocausto contro gli ebrei".

Sul suo canale Telegram il conduttore televisivo russo vicino al Cremlino arriva a dire: "Condividendo le idee di Mussolini, voi aderite a tutti i crimini dell'Italia fascista e, logicamente, dovreste condividerne la responsabilità. In ogni caso, dimostrate simpatia per questi crimini sostenendo lo stato nazista ucraino, che compie attacchi terroristici sul territorio russo e non ha fatto mistero dei suoi ripetuti complotti per assassinare qualcuno, incluso il mio stesso obiettivo dichiarato. E quando mi rispondete personalmente, tenete sempre presente questo". 

Solovyev, insulti irripetibili contro Giorgia Meloni sulla tv russa

Parole violente contro Giorgia Meloni sono state pronunciate da Vladimir Solovyev, uno dei principali propagandisti dell...

Parole arrivate dopo l'attacco durante la puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact). Qui il giornalista aveva rivolto pesanti insulti a Meloni, definendola "fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia" e apostrofandola come "PuttaMeloni". Nel mirino quello che Solovyov ha definito "un tradimento a Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà".

Giorgia Meloni risponde a Solovyev: "Non può impartire lezioni di libertà"

"Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né...
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vladimir solovyov
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