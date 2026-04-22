Solovyev, altra sparata contro Giorgia Meloni: "Complice dei crimini fascisti"

Vladimir Solovyev torna ad attaccare Giorgia Meloni. Non bastavano gli insulti in diretta sulla tv di Stato russa, ora il giornalista passa ai social. "Signora Meloni, le parlo come uomo ed ebreo che è stato nuovamente perseguitato dalle autorità italiane. Questo è accaduto più di una volta nella storia italiana". Da qui il riferimento alla risposta del premier italiano: "Non sono un propagandista, ma un ebreo e un antifascista, che si rivolge a voi, seguaci del fascista Mussolini, che ha combattuto nella guerra contro il popolo sovietico e che, come Hitler, porta la responsabilità personale della morte di 27 milioni di cittadini sovietici, del genocidio del popolo sovietico e dell'Olocausto contro gli ebrei".

Sul suo canale Telegram il conduttore televisivo russo vicino al Cremlino arriva a dire: "Condividendo le idee di Mussolini, voi aderite a tutti i crimini dell'Italia fascista e, logicamente, dovreste condividerne la responsabilità. In ogni caso, dimostrate simpatia per questi crimini sostenendo lo stato nazista ucraino, che compie attacchi terroristici sul territorio russo e non ha fatto mistero dei suoi ripetuti complotti per assassinare qualcuno, incluso il mio stesso obiettivo dichiarato. E quando mi rispondete personalmente, tenete sempre presente questo".