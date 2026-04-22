Principato di Monaco, ecco l'immobile più caro della storia comprato dal magnate ucraino

Oltre 188mila euro al metro quadro. È questa la folle cifra spesa da Rinat Akhmetov per avere l'immobile più caro della storia. Si tratta di un appartamento di 2.500 metri quadri su cinque piani affacciati sul Mediterraneo, 21 stanze, piscina privata, nel quartiere più esclusivo che il Principato di Monaco abbia mai costruito. Il prezzo? 471 milioni di euro, 554 milioni di dollari.

Stando a Bloomberg, che ha visionato i registri immobiliari del piccolo Stato, corrispondenza e documenti preliminari, l'edificio acquistato si chiama "Le Renzo" e si trova nel nuovo quartiere Mareterra, una zona letteralmente strappata al mare dopo un decennio di lavori, inaugurata nel 2024 dal principe Alberto II. La stessa SCM, la holding di Akhmetov, ha confermato l'investimento a partire dal 2021, senza fornire però ulteriori dettagli. Il contratto sarebbe stato firmato poco prima dello scoppio della guerra in Ucraina, ma l'affare si sarebbe concluso nel 2024.