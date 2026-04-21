Donald Trump, la frase al consigliere: "Il più instabile e offensivo possibile"

In Iran qual è il metodo-Trump? Se lo chiede il Wall Street Journal che fa notare come stiamo vivendo la versione "più intensa" dell’approccio "non ortodosso e massimalista" di un presidente che ha sempre cercato di trarre vantaggio dai momenti drammatici. Il capo della Casa Bianca, da un mese e mezzo a questa parte, alterna toni minacciosi a toni molto più conciliatori. Il risultato? Una guerra la cui durata è ben lontana da quella promessa da Donald Trump.

"Un falso attentato". Clamoroso, chi lo sostiene: per Trump è la fine? Spesso gli occhi credono a ciò che la mente non può spiegare. E così, a quasi due anni e mezzo dall...

Il 3 aprile, scrive il Journal, il presidente Usa si infuriò con i consiglieri quando lo informarono del caccia Usa precipitato in Iran e dei due piloti dispersi. Il loro recupero fu seguito passo per passo dal tycoon che, sei ore dopo, lanciava sui social il monito: "Aprite il fottuto stretto, pazzi bas***di" e "Lode ad Allah". Il motivo: Trump avrebbe detto a un consigliere di voler sembrare più instabile e offensivo possibile, per spaventare gli iraniani e di portarli a un cessate il fuoco. Insomma, la definisce il Corriere della Sera, la "strategia del pazzo". Eppure, quest'altalena genera non poca confusione con l'accordo che ancora non si vede.

Iran, la guerra nel Golfo in diretta: "Teheran irritata, i post di Trump stanno complicando tutto" Oggi è il giorno dei nuovi negoziati Usa-Iran a Islamabad, in Pakistan e potrebbe diventare il giorno della pace ...