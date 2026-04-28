Pedro Sanchez, spese militari alle stelle: il Pd ora che dice?

La Spagna di Pedro Sanchez presa come modello dalla sinistra in Italia? Rimarrà deluso chi fino a questo momento ha pensato a Madrid come a una sorta di fronte anti-bellicista. Stando a quanto emerso dal nuovo rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), il governo socialista ha aumentato la spesa militare del 50% nel 2025, portandola a un totale di 40,2 miliardi di dollari. La Spagna, dunque, figura tra i primi 15 maggiori investitori militari al mondo con il più forte incremento percentuale su base annua. E la sua spesa militare ha raggiunto il 2,1% del Pil, superando per la prima volta l'obiettivo Nato del 2% concordato nel 2014. L'aumento, secondo il Sipri, è dovuto all’avvio del Piano industriale e tecnologico per la sicurezza e la difesa avvenuto nell'aprile 2025, per il quale il governo spagnolo ha destinato 11,8 miliardi di dollari.
Cifre che faranno impallidire il campo largo, i cui rappresentanti hanno spesso indicato Sanchez come modello alternativo a Giorgia Meloni, soprattutto per la postura verso la Nato e per il suo, a questo punto presunto, rifiuto della corsa agli armamenti. Dal Movimento 5 Stelle era partito addirittura l'invito alla premier a "prendere appunti da Pedro Sánchez" sul tema delle spese militari. Oggi, invece, come fatto notare dal deputato di FdI, Salvatore Deidda, "tacciono tutti di fronte alla notizia" delle spese militari.
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Deidda si è domandato anche se “ora la sinistra chiederà scusa al Ministro Crosetto e alla Premier Meloni per le accuse infondate di voler finanziare la Difesa togliendo risorse ad altri settori”. E ancora: “Comprenderanno finalmente che una Difesa forte è un'esigenza concreta e ineludibile per ogni Paese europeo, e non un capriccio?”. E infine due domande polemiche: “A questo punto, la sinistra prenderà a modello anche la politica di Difesa di Sanchez e del governo spagnolo? O dobbiamo dedurre che i loro slogan si infrangono sistematicamente sulla dura realtà politica? Ancora una volta, i fatti dimostrano la coerenza e la lungimiranza del nostro operato".
Guardando ai dati globali, la spesa militare mondiale ha registrato un aumento del 2,9% in termini reali rispetto al 2024 e ha raggiunto i 2.887 miliardi di dollari. La crescita maggiore si è avuta in Europa (+14%) e Asia e Oceania (+8,1%), mentre è diminuita negli Usa. I Paesi che hanno speso maggiormente sono stati Stati Uniti, Cina e Russia: 1.480 miliardi di dollari, pari al 51% del totale globale. La spesa militare globale è arrivata al 2,5% del Pil, il livello più alto dal 2009.