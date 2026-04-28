Pedro Sanchez, spese militari alle stelle: il Pd ora che dice?

La Spagna di Pedro Sanchez presa come modello dalla sinistra in Italia? Rimarrà deluso chi fino a questo momento ha pensato a Madrid come a una sorta di fronte anti-bellicista. Stando a quanto emerso dal nuovo rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), il governo socialista ha aumentato la spesa militare del 50% nel 2025, portandola a un totale di 40,2 miliardi di dollari. La Spagna, dunque, figura tra i primi 15 maggiori investitori militari al mondo con il più forte incremento percentuale su base annua. E la sua spesa militare ha raggiunto il 2,1% del Pil, superando per la prima volta l'obiettivo Nato del 2% concordato nel 2014. L'aumento, secondo il Sipri, è dovuto all’avvio del Piano industriale e tecnologico per la sicurezza e la difesa avvenuto nell'aprile 2025, per il quale il governo spagnolo ha destinato 11,8 miliardi di dollari.

Cifre che faranno impallidire il campo largo, i cui rappresentanti hanno spesso indicato Sanchez come modello alternativo a Giorgia Meloni, soprattutto per la postura verso la Nato e per il suo, a questo punto presunto, rifiuto della corsa agli armamenti. Dal Movimento 5 Stelle era partito addirittura l'invito alla premier a "prendere appunti da Pedro Sánchez" sul tema delle spese militari. Oggi, invece, come fatto notare dal deputato di FdI, Salvatore Deidda, "tacciono tutti di fronte alla notizia" delle spese militari.